SmackDown: Jade Cargill venció a Chelsea Green

Esta noche, en la quinta lucha de SmackDown presentada por WWE, vimos cómo Jade Cargill logró vencer fácilmente a Chelsea Green.

► Momentos clave

Jade Cargill dominó el combate desde el inicio, atrapando a Chelsea Green en pleno vuelo para castigarla con un fallaway slam. Poco después, Cargill conectó un chokeslam para mantener el control.

Chelsea logró reaccionar con varias embestidas y más adelante sorprendió con una serie de patadas desde la cuerda superior. Green intentó aplicar el Unprettier, pero Cargill la detuvo con una patada.

Jade remató a Chelsea con el Jaded para conseguir la cuenta de tres y llevarse la victoria.

Después de la lucha, Tiffany Stratton llegó para ayudar a Green, pero fue masacrada.