SmackDown: Danhausen y Matt Cardona vencieron a Los Garza

En la cuarta lucha del más reciente SmackDown presentado por WWE, vimos cómo Danhausen y Matt Cardona lograron vencer a Berto y Ángel, Los Garza.

► Momentos clave

El combate fue pactado por Nick Aldis luego de que los cuatro involucrados coincidieran en el ring debido a la rivalidad protagonizada por Danhausen, quien había convertido a The Miz y Kit Wilson en zombis.

Durante la lucha, Berto intentó tomar la ventaja lanzándose desde las cuerdas. Danhausen lanzó su maldición sobre Berto, provocando que el mexicano perdiera el equilibrio y cayera.

Aprovechando la situación, Danhausen conectó un DDT invertido sobre Berto para conseguir la cuenta de tres y darle la victoria a su equipo.