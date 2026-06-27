50 años de Inoki vs Ali, el combate que cambió la historia de los deportes de contacto

Hoy, 26 de junio de 2026, se cumplen 50 años del histórico choque entre Antonio Inoki y Muhammad Ali que sentó las bases para el establecimiento de las artes marciales mixtas.

► 50 Años de la Pelea del siglo

La pelea entre Muhammad Ali y Antonio Inoki fue uno de los primeros enfrentamientos oficiales entre un campeón de boxeo y un experto en artes marciales y lucha libre.

El escenario fue el Nippon Budokan y desde su anuncio, el duelo levantó mucha suspicacia. Muhammad Ali, era en ese entonces campeón mundial de boxeo, el rey de los pesos completos, con un estilo de pelea único, que mezclaba carisma y provocación, además de dominar la mente de sus rivales. Era el atleta más famoso del mundo.

Por su parte, Antonio Inoki era campeón de lucha libre en New Japan Pro Wrestling, la empresa que fundó. Inoki creía firmemente que cualquier luchador profesional podía derrotar a cualquier artista marcial o practicante de deportes de contacto. En aquel entonces, la lucha libre profesional no gozaba de gran prestigio entre el público. Precisamente por eso, Inoki arriesgó su propio cuerpo para demostrarlo.

Inoki retó públicamente a Ali y éste respondió con su característico estilo, señalando que lo esperaría sobre el ring. Fue un combate de reglas especiales que restringieron severamente los métodos de ataque de Inoki. Desde la perspectiva actual, no cabe duda de que esas reglas influyeron significativamente en el resultado del partido.

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Antonio Inoki no podía derribar libremente a Ali, sólo podía patearlo si tenía una rodilla en el suelo. Comienza el combate. Inoki, desde una postura baja, ataca repetidamente las piernas. A pesar de poseer habilidades boxísticas de clase mundial, Ali tenía dificultades con la distancia entre sus oponentes. Ninguno de los dos luchadores logró asestar un golpe decisivo.

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El desarrollo de la pelea fue atípico: debido a las reglas especiales, Inoki pasó la mayor parte de los 15 asaltos en la lona lanzando más de un centenar de patadas a las piernas de Ali. Esto causó graves daños al boxeador, quien sufrió coágulos de sangre y una infección en sus extremidades que casi requirieron amputación, lo que afectó su movilidad a largo plazo.

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Al momento de la decisión, se determinó un empate. Aunque en su momento fue calificada duramente por la prensa y causó gran frustración entre el público que abucheó el evento en el Nippon Budokan, el evento fue un éxito televisivo a nivel global y consolidó la fama internacional de ambos atletas.

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Tras el encuentro, el partido desató un debate en todo el mundo. Algunos lo apoyaron, mientras que otros se opusieron. Este combate no fue solo Inoki luchando contra Ali; fue un combate en el que luchó contra el «sentido común» de la sociedad. Además, la semilla quedó plantada ¿qué pasaría si peleadores de diferentes disciplinas se enfrentaran dentro de un ring, sin tantas reglas? Esa idea, años después se convertiría en algo enorme.

El combate es considerado un pionero y precursor clave de las MMA. Al mezclar disciplinas, inspiró el desarrollo de organizaciones de combates mixtos posteriores en Japón que eventualmente dieron forma a la industria global de deportes de combate. UFC, PRIDE, K-1 y otros eventos de artes marciales tiene su origen en esa histórica pelea entre Inoki y Ali. Y a medio siglo del suceso, lo conmemoramos ampliamente.