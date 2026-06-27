SmackDown: Gunther fue atacado por Jey Uso y Cody Rhodes

La más reciente edición de SmackDown presentada por WWE, terminó de gran manera: con bastante caos y golpes.

► Momentos clave

En backstage, Byron Saxton entrevistó a Sami Zayn antes de la lucha por el Campeonato Indisputable WWE en WWE Night of Champions. Zayn admitió que en ocasiones perdía el control y aseguró que las cosas buenas les suceden a las personas buenas. Luego afirmó que viajaría a Arabia Saudita para convertirse en Campeón Indiscutido WWE.

Ya para cerrar el show, Cody Rhodes salió al ring y fue interrumpido por Sami Zayn. Zayn agradeció el apoyo de sus seguidores y le dijo a Cody Rhodes que necesitaba disculparse cara a cara por lo ocurrido la semana anterior.

Zayn aseguró que era el último tipo bueno que quedaba y admitió que lamentaba la cuenta rápida, haber golpeado al oficial de WWE y haber atacado a Cody con el Campeonato Indiscutido WWE, insistiendo en que todo había sido un error.

Rhodes respondió que eso era exactamente lo que Zayn quería desde el principio y afirmó que estaba cansado de que siempre se hiciera la víctima. También dijo que Sami era agotador y lo comparó con Kevin Owens, asegurando que Owens lo habría traicionado de frente y recordándole que, al menos, Owens sí había sido Campeón WWE.

Zayn le exigió que dejara de mencionar a Kevin Owens y aseguró que, si no hubiera sido por él, Gunther sería el Campeón Indisputable WWE. Dijo que Cody debería agradecerle y afirmó que, después de WWE Night of Champions, la única razón por la que él no sería campeón sería por culpa de Cody.

Gunther interrumpió el segmento y aseguró que no le interesaba el drama entre ambos, sino recuperar el campeonato que le pertenecía. Le dio la razón a Zayn al decir que, de no haber intervenido como árbitro, él sería el campeón. Sin embargo, afirmó que Sami nunca sería Campeón WWE y advirtió a Cody que disfrutara su última noche como campeón porque en WWE Night of Champions le arrebataría el título.

Jey Uso apareció y anunció que ganaría el King of the Ring para asegurar su lugar en SummerSlam. Luego lanzó advertencias a Cody Rhodes y Sami Zayn, mientras que a Gunther le recordó que volvería a hacerlo rendirse como en WrestleMania.

Gunther respondió golpeando a Jey, lo que provocó una pelea. Cody Rhodes y Sami Zayn intentaron detenerlo, pero Gunther también atacó a Zayn. Después, Cody y Jey sacaron a Gunther del ring.

Oba Femi apareció y caminó hacia el ring. Jey sorprendió a Cody con una superkick, enviándolo fuera del ring. Gunther regresó al cuadrilátero, derribó a Jey con un clothesline y tomó el Campeonato Indiscutido WWE antes de quedar frente a frente con Oba Femi.

Sami atacó a Gunther por la espalda e intentó quedarse con el campeonato, pero Cody lo derribó con un Cross Rhodes. El segmento terminó con Cody Rhodes levantando el Campeonato Indisputable WWE mientras sostenía un intenso cara a cara con Oba Femi.