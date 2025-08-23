No deja de resultar curioso, e incluso irónico, que el protagonista de la promoción de Forbidden Door 2025 sea Will Ospreay. Según sus propias palabras, él abrió la primera puerta prohibida, y aunque tal dato podría discutirse, tras su marcha de NJPW para firmar con AEW el equilibrio de poder entre estas socias ha ido poco a poco alterándose dramáticamente, con la casa Élite ya hoy día como segunda gran empresa luchística del mundo en detrimento del «King of Sports».

Y el cartel de Forbidden Door 2025 así lo refeja, donde New Japan queda relegada a un plano muy secundario, cuando se supone que estamos ante un show conjunto a modo de «crossover».

► All Out: parte 1

Las tres anteriores ediciones de Forbidden Door habían escenificado ese choque de mundos, con ciertos emparejamientos que acabaron por convertirse en combates memorables, caso de aquel Kenny Omega vs. Will Ospreay dos años atrás. El próximo domingo, únicamente cuatro luchas de nueve anunciadas conservan el concepto seminal del show: la batalla «lights out» dentro de una jaula de acero (gracias a la presencia exclusiva de Hiroshi Tanahashi), el duelo entre Zack Sabre Jr. y Nigel McGuinness, el protagonizado por Kyle Fletcher y Hiromu Takahashi y la defensa del Campeonato TBS donde una de las retadoras será Bozilla, representante de Stardom (subsidiaria de NJPW).

Durante su «media call» previo a Forbidden Door, Tony Khan expuso que debido a la reciente finalización del G1 Climax, el «bookeo» de talentos de NJPW para el PPV se hizo dificultosa, de ahí su escasa presencia dentro del cartel. Un argumento entendible. Sin embargo, los tres nombres programados, Tanahashi, ZSJ y Takahashi, al contrario de lo que podría pensarse, vienen de tener el mismo calendario que, por mencionar tres ejemplos de ausentes, Shingo Takagi, Yuta Tsuji o Shota Umino. Cabe mencionar, asimismo, que la gira del G1 Climax concluyó hace ya casi una semana y la siguiente cita de NJPW no será hasta el 7 de septiembre.

Entre la tibia acogida que tuvo Forbidden Door 2024, el cambio de ciclo por el que pasa NJPW (carente ahora de grandes estrellas taquilleras) y el hecho de que la edición que nos ocupa, cual PPV al uso de AEW, haya agotado boletos —en un mercado, el británico, siempre solícito—, los odiadores de la alianza que conforman estas casas tienen ciertos argumentos para el fatalismo.

En cualquier caso, las repercusiones podrían serle negativas a AEW de cara a su próximo PPV producido en solitario. Forbidden Door solía ejercer de paréntesis para las rivalidades semanales de la casa Élite, pero el presente año la promotora no se ha guardado nada. Veremos pues si consigue agenciarse un cartel tan potente para All Out 2025, a menos de un mes, el próximo 20 de septiembre. Velada, que recordemos, competirá directamente con un evento premium de WWE, Wrestlepalooza; algo inédito en la particular guerra sostenida por ambas casas.

Como contraparte, y sin pensar en el futuro, sino en el aquí y el ahora, carpe diem total, que Forbidden Door 2025 parezca la primera parte de All Out 2025 tiene sus ventajas. AEW va con sus mejores naves a Londres, y sobre el papel, a fin de cuentas, ha conseguido armar probablemente el mejor menú de una edición de Forbidden Door hasta la fecha, donde incluso hay bastantes opciones de presenciar algún cambio titular de relevancia.

No en las dos luchas de categoría mundial, «Hangman» Page (c) vs. MJF y Zack Sabre Jr. (c) vs. Nigel McGuinness, que pese a ello se presentan muy interesantes.

La primera, por la premura que AEW ha tenido a la hora de programarla y por las estipulaciones que la rodean, con un Page que si quiere retener su oro deberá evitar la «DQ» y el conteo de 10 fuera del ring, amén de un Friedman que se guarda una segunda tentativa bajo la manga al mantener su contrato del Casino Gauntlet Match de All In: Texas.

Y la segunda, sobra decirlo, por ser un auténtico regalo para UK, con el pasado y el presente de esta escena en liza, y para los entusiastas de la lucha más científica. McGuinness ya no tendrá la fortaleza física de sus años mozos, pero conserva la técnica que lo hizo célebre y seguro constituirá una horma en el zapato de ZSJ. Poco importa el resultado aquí. Este duelo quedará como uno de los grandes «highlights» del show y de los últimos años en la lucha libre británica.

A cambio, no deberíamos descartar que Forbidden Door 2025 nos deje una nueva Campeona Mundial y un nuevo Campeón Unificado.

El impulso a Athena desde que dejó ROH para (re)incorporarse a la programación de AEW es firme, y como sucedió con Mariah May, en nada perjudicaría una derrota a Toni Storm, gladiadora que está por encima de cualquier título y que incluso en el rol de aspirante se muestra aún más creativa. Asimismo, siendo ruda, y viendo de lo que fue capaz bajo los focos de ROH, un reinado de Athena en AEW guarda muchísimo potencial.

Mientras, Kazuchika Okada ya protagoniza la ostentación de mayor longevidad en AEW, y tras su impactante victoria sobre Kenny Omega en All In: Texas, tampoco vería dañado su estatus por caer ante Swerve Strickland, quien merece portar de nuevo una presea antes de encaminarse hacia a una presumible (re)revancha con «Hangman» Page en un futuro no demasiado lejano, esta vez por el título mundial varonil.

Entre el resto de lo concretado para el PPV, y sin desmerecer la reunión de Adam Copeland y Christian Cage o la mencionada defensa de Kyle Fletcher ante Hiromu Takahashi (pues ningún punto se presenta mínimamente prescindible), Forbidden Door 2025 gozará de un cierre, a modo de «main event» extraoficial dentro de una jaula de acero, que servirá como despedida competitiva para Hiroshi Tanahashi de las islas británicas antes de colgar las botas el próximo enero en Wrestle Kingdom 20.

Tanahashi pudo haberse reservado alguna lucha simple para salir del paso, y nadie lo criticaría considerando su físico y su carrera. Pero el veterano será parte de una batalla con mayúsculas, de las que dejan secuelas, con un plantel de compañeros de baile como Will Ospreay, Darby Allin o Gabe Kidd incapaces de ir a medio gas. Por ello, Tanahashi es el «As» no sólo de NJPW, sino de la lucha libre del último cuarto de siglo. «All Out», una última vez, en UK.

► Cartel

