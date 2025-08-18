El Ariake Arena de Tokio fue el recinto que New Japan Pro Wrestling designó para el cierre del torneo «G1 Climax 35«.

► «G1 Climax 35» Final

Tras el segundo combate, David Finlay acompañó a Oskar Leube y Yuto Nakajima, quienes se presentaron como los «Knock Out Brothers», desafiaron a Taichi y Tomohiro Ishii por el Campeonato de Parejas IWGP.

YOH retó a El Desperado por el Campeonato Jr. Peso Pesado de la IWGP tras derrotarlo en una lucha de tercias.

Fale continuó burlándose del Campeón de Peso Abierto NEVER, Oleg Boltin, diciendo que si quería ser un monstruo como él, tendría que ganárselo.

Shingo Takagi exigió que Gabe Kidd renunciara al Campeonato Global de Peso Complerto IWGP y declaró la guerra a los War Dogs.

House of Torture (Ren Narita, Yujiro Takahashi, SHO y DOUKI) sometieron a TMDK (Zack Sabre Jr., Kosei Fujita, Ryohei Oiwa y Hartley Jackson). Narita va tras el cetro de Sabre.

En el turno estelar, Konosuke Takeshita aplastó a EVIL para ganar el torneo G1 Climax 35 a pesar de las constantes intervenciones de House of Torture. Rocky Romero y los Young Lions se hicieron cargo de HOT. Ren Narita se quedó para intervenir pero Zack Sabre lo neutralizó. Ya sin interferencia, Takeshita desató todo su poderío para doblegar a EVIL y llevarse el torneo,

Los resultados completos son:

NJPW «G1 CLIMAX 35», 17.08.2025

Tokyo Ariake Arena

6,870 Espectadores

1. Masatora Yasuda y Zane Jay vencieron a Shoma Kato y Tatsuya Matsumoto (6:27) con un Crab Hold de Yasuda sobre Matsumoto.

2. Taichi y Satoshi Kojima vencieron a Togi Makabe y Katsuya Murashima (7:14) con un Dangerous Backdrop de Taichi sobre Murashima.

3. Toru Yano, YOH y Master Wato vencieron a YOSHI-HASHI, El Desperado y Ryusuke Taguchi (6:40) con un DIRECT DRIVE de YOH sobre Desperado.

4. SANADA, Don Fale y Yoshinobu Kanemaru vencieron a Oleg Boltin, El Phantasmo y Tiger Mask (6:58)[/B] con un Elbow Drop de Dale sobre Tiger.

5. Hiroshi Tanahashi, Shota Umino y Yuya Uemura vencieron a The Great-O-Khan, Callum Newman y Jakob Austin Young (8:24) con un Kannuki Suplex Hold de Uemura sobre Young.

6. David Finlay, Drilla Moloney, Taiji Ishimori y Gedo vencieron a Shingo Takagi, Yota Tsuji, Hiromu Takahashi y Daiki Nagai (10:10) con un Drilla Killer de Moloney sobre Nagai.

7. Ren Narita, Yujiro Takahashi, SHO y DOUKI vencieron a Zack Sabre Jr., Kosei Fujita, Ryohei Oiwa y Hartley Jackson (10:59) con Hell’s Guillotine de Narita sobre Jackson.

8. G1 Climax – Final: Konosuke Takeshita venció a «King of Darkness» EVIL (26:26) con un Raging Fire.