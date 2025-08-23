Becky Lynch prevé continuar en la saga Star Trek

La Superestrella WWE y actual Campeona Intercontinental «El Hombre» Becky Lynch formará parte de la primera temporada de la serie Star Trek: Starfleet Academy. Se desconoce cuál es su papel y la fecha de estreno de la misma, aunque se sabe que será en 2026 en Paramount+ (fuera de Estados Unidos podría ser en otra plataforma).

► Becky Lynch en Star Trek: Starfleet Academy

Tampoco se sabe si la luchadora va a continuar su aventura en la franquicia más allá de estos episodios; es decir, no es oficial. Ahora, ella misma prevé que sí lo hará, como le dice a Cody Rhodes en What Do You Wanna Talk About?.

“Fue genial. Me encantó. Creo que volveré para la segunda temporada, que creo que empezarán a filmar pronto. Fue una experiencia increíble. Estás trabajando jornadas de 12 a 14 horas y no quería irme. Disfruté cada segundo porque estás rodeada de grandes mentes: un gran director, productor, guionistas y actores. Poder actuar junto a Holly Hunter y Paul Giamatti, ver lo buenos que son.”

Veamos ahora un adelanto en video de Star Trek: Starfleet Academy: