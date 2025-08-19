Cómo ver Forbidden Door 2025

AEW y NJPW unen fuerzas por cuarto año consecutivo para presentar nueva edición de Forbidden Door, este sábado 24 de agosto desde la O2 Arena de Londres (Inglaterra).

A continuación, todo lo que deben saber sobre Forbidden Door 2025 resumido en tres puntos clave: horarios por país, luchas anunciadas y medios de seguimiento. Sin olvidar que SUPERLUCHAS les ofrecerá en directo la mejor cobertura del show.

► Horarios por país

(Zero Hour)

Ciudad de México (México) – 9:00 AM

Madrid (España) – 5:00 PM

Santiago (Chile) – 11:00 AM

Buenos Aires (Argentina) – 12:00 PM

Bogotá (Colombia) – 10:00 AM

Asunción (Paraguay) – 12:00 PM

Belmopán (Belice) – 9:00 AM

Caracas (Venezuela) – 11:00 AM

Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 9:00 AM

Ciudad de Panamá (Panamá) – 10:00 AM

La Habana (Cuba) – 11:00 AM

La Paz (Bolivia) – 11:00 AM

Lima (Perú) – 10:00 AM

Managua (Nicaragua) – 9:00 AM

Montevideo (Uruguay) – 12:00 PM

Nueva York (Estados Unidos) – 11:00 AM

Quito (Ecuador) – 10:00 AM

San José (Costa Rica) – 9:00 AM

San Juan (Puerto Rico) – 11:00 AM

San Salvador (El Salvador) – 9:00 AM

Santo Domingo (República Dominicana) – 11:00 AM

Tegucigalpa (Honduras) – 9:00 AM

(Show principal)

Ciudad de México (México) – 11:00 AM

Madrid (España) – 7:00 PM

Santiago (Chile) – 1:00 PM

Buenos Aires (Argentina) – 2:00 PM

Bogotá (Colombia) – 12:00 AM

Asunción (Paraguay) – 2:00 PM

Belmopán (Belice) – 11:00 AM

Caracas (Venezuela) – 1:00 PM

Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 11:00 AM

Ciudad de Panamá (Panamá) – 12:00 PM

La Habana (Cuba) – 1:00 PM

La Paz (Bolivia) – 1:00 PM

Lima (Perú) – 12:00 PM

Managua (Nicaragua) – 11:00 AM

Montevideo (Uruguay) – 2:00 PM

Nueva York (Estados Unidos) – 1:00 PM

Quito (Ecuador) – 12:00 PM

San José (Costa Rica) – 11:00 AM

San Juan (Puerto Rico) – 1:00 PM

San Salvador (El Salvador) – 11:00 AM

Santo Domingo (República Dominicana) – 1:00 PM

Tegucigalpa (Honduras) – 11:00 AM

► Luchas anunciadas

► Medios de seguimiento

Zero Hour: TrillerTV, YouTube

Show principal: TrillerTV, PPV.COM, YouTube, Prime Video (USA, Canadá y UK), Fubo (USA), Fox Sports Premium (México)