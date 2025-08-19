Cómo ver Forbidden Door 2025

AEW y NJPW unen fuerzas por cuarto año consecutivo para presentar nueva edición de Forbidden Door, este sábado 24 de agosto desde la O2 Arena de Londres (Inglaterra).
A continuación, todo lo que deben saber sobre Forbidden Door 2025 resumido en tres puntos clave: horarios por país, luchas anunciadas y medios de seguimiento. Sin olvidar que SUPERLUCHAS les ofrecerá en directo la mejor cobertura del show.
► Horarios por país
(Zero Hour)
Ciudad de México (México) – 9:00 AM
Madrid (España) – 5:00 PM
Santiago (Chile) – 11:00 AM
Buenos Aires (Argentina) – 12:00 PM
Bogotá (Colombia) – 10:00 AM
Asunción (Paraguay) – 12:00 PM
Belmopán (Belice) – 9:00 AM
Caracas (Venezuela) – 11:00 AM
Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 9:00 AM
Ciudad de Panamá (Panamá) – 10:00 AM
La Habana (Cuba) – 11:00 AM
La Paz (Bolivia) – 11:00 AM
Lima (Perú) – 10:00 AM
Managua (Nicaragua) – 9:00 AM
Montevideo (Uruguay) – 12:00 PM
Nueva York (Estados Unidos) – 11:00 AM
Quito (Ecuador) – 10:00 AM
San José (Costa Rica) – 9:00 AM
San Juan (Puerto Rico) – 11:00 AM
San Salvador (El Salvador) – 9:00 AM
Santo Domingo (República Dominicana) – 11:00 AM
Tegucigalpa (Honduras) – 9:00 AM
(Show principal)
Ciudad de México (México) – 11:00 AM
Madrid (España) – 7:00 PM
Santiago (Chile) – 1:00 PM
Buenos Aires (Argentina) – 2:00 PM
Bogotá (Colombia) – 12:00 AM
Asunción (Paraguay) – 2:00 PM
Belmopán (Belice) – 11:00 AM
Caracas (Venezuela) – 1:00 PM
Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 11:00 AM
Ciudad de Panamá (Panamá) – 12:00 PM
La Habana (Cuba) – 1:00 PM
La Paz (Bolivia) – 1:00 PM
Lima (Perú) – 12:00 PM
Managua (Nicaragua) – 11:00 AM
Montevideo (Uruguay) – 2:00 PM
Nueva York (Estados Unidos) – 1:00 PM
Quito (Ecuador) – 12:00 PM
San José (Costa Rica) – 11:00 AM
San Juan (Puerto Rico) – 1:00 PM
San Salvador (El Salvador) – 11:00 AM
Santo Domingo (República Dominicana) – 1:00 PM
Tegucigalpa (Honduras) – 11:00 AM
► Luchas anunciadas
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO IWGP: Zack Sabre Jr. (c) vs. Nigel McGuinness
- CAMPEONATO MUNDIAL AEW: «Hangman» Page (c) vs. MJF
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW: Toni Storm (c) vs. Athena
- CAMPEONATO UNIFICADO AEW: Kazuchika Okada (c) vs. Swerve Strickland
- CAMPEONATO TBS: Mercedes Moné (c) vs. Alex Windsor vs. Persephone vs. luchadora de Stardom por determinar
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: The Hurt Syndicate (Bobby Lashley y Shelton Benjamin) (c) vs. ganadores del torneo eliminatorio de parejas
- CAMPEONATO TNT: Kyle Fletcher (c) vs. Hiromu Takahashi
- LUCHA EN JAULA «LIGHTS OUT»: Will Ospreay, Hiroshi Tanahashi, Darby Allin, Kenny Omega y Kota Ibushi contra Jon Moxley, Claudio Castagnoli, Gabe Kidd y The Young Bucks
► Medios de seguimiento
- Zero Hour: TrillerTV, YouTube
- Show principal: TrillerTV, PPV.COM, YouTube, Prime Video (USA, Canadá y UK), Fubo (USA), Fox Sports Premium (México)