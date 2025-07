MJF gana el Casino Gauntlet Match y es el retador al Campeonato AEW

MJF está de regreso en la órbita titular de All Elite Wrestling. El ex campeón mundial venció a 15 de los mejores luchadores en el Casino Gauntlet Match para convertirse en el retador número uno al Campeonato Mundial de AEW, en una lucha caótica y cargada de emociones.

Maxwell Jacob Friedman fue el primero en entrar al combate junto a Mark Briscoe, con quien revivió viejas tensiones desde su encuentro en AEW Dynamite. Aunque Briscoe dominó los primeros instantes e incluso intentó el Jay Driller, MJF sobrevivió a los ataques y comenzó a mover sus piezas estratégicas. Al entrar Ricochet, MJF intentó formar una alianza, aunque rápidamente traicionó esa confianza.

Con la entrada de nombres como Bandido, Takeshita, Josh Alexander, Brody King, Místico y Kota Ibushi, la batalla subió de intensidad. Cada uno aportó su estilo único, desde las acrobacias del mexicano Bandido hasta la fuerza descomunal de Brody King. El público estalló con la entrada de Místico, quien aplicó la Mística sobre MJF, pero Briscoe evitó su rendición.

El combate se volvió aún más caótico con la participación de figuras como Anthony Bowens, Roderick Strong, Juice Robinson y la sorpresiva aparición de The Gunns, quienes intervinieron para atacar a los Gates of Agony. Kota Ibushi brilló con sus patadas y su clásico Standing Moonsault, pero no fue suficiente.

En los minutos finales, Mark Briscoe ejecutó su poderoso Jay Driller sobre Roderick Strong, pero MJF, siempre oportunista, lo sacó del ring y cubrió a Strong para llevarse la victoria.

Con este resultado, MJF se convierte en el nuevo retador al Campeonato Mundial de AEW, abriendo la puerta a una nueva rivalidad que promete encender la escena principal de la empresa. El carismático y polémico luchador vuelve a colocarse en la cima tras meses de ausencia en la escena titular, y todo apunta a que buscará recuperar el oro que alguna vez le perteneció.