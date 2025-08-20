Como ya se había informado aquí en SÚPER LUCHAS, reportes de Dave Meltzer del Wrestling Observer Newsletter y Mike Johnson de Pro Wrestling Insider, señalaban que WWE iba a traer de regreso un evento premium de la extinta ECW, denominada WrestlePalooza.

ESPN anunció a través de su sitio web que John Cena estelarizará el evento premium WrestlePalooza. El Campeón Indisputable WWE, Cody Rhodes, estuvo presente en SportsCenter también para dar la noticia.

► Así anunciaron WWE y ESPN el evento premium WrestlePalooza, el 20 de septiembre desde Indianápolis, Indiana

Este será el primer evento premium de WWE que se emitirá en Estados Unidos exclusivamente por ESPN. El acuerdo para que ESPN se quedara oficialmente con los derechos de transmisión televisiva de WWE en el país de las barras y las estrellas ya se había anunciado hace unas semanas y será de cinco años, pero, se había anunciado que el primer evento premium de esta alianza iba a ser el Royal Rumble 2026.

Triple H anunció en el mismo espacio que las más grandes Superestrellas WWE esstarán en este evento premium, Cody Rhodes, Seth Rollins, Becky Lynch, CM Punk y Drew McIntyre, en el primer WrestlePalooza organizado por WWE. Y se anunció que John Cena estelarizará este evento premium luchando ante un rival con el que no ha luchado en 10 años, siendo este Brock Lesnar, según reportes.