Previo AEW Dynamite 22 de abril 2026 | Darby Allin vs. Tommaso Ciampa

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Previo AEW Dynamite 22 de abril 2026 | Darby Allin vs. Tommaso Ciampa

AEW Dynamite se presenta este miércoles en el Veterans Memorial Coliseum, en Portland, Oregon (anteriormente llamado Memorial Coliseum), coliseo con capacidad para 12,000 aficionados, y casa de los Portland Winterhawks de la WHL.

► La semana pasada

Las luchas presentadas en AEW Dynamite fueron:

  1. Tommaso Ciampa venció a Dezmond Xavier (**** 1/2)
  2. CAMPEONATO TNT: Kevin Knight (c) retuvo ante Claudio Castagnoli (****)
  3. Will Ospreay venció a Hechicero (*****)
  4. CAMPEONATO FEMENIL TBS: Willow Nightingale (c) retuvo ante Kamille (****)
  5. CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO AEW: Darby Alli venció a MJF (***)

►Este miércoles en AEW Dynamite 22 de abril 2026

Cobertura y resultados AEW Dynamite 22 de abril 2026 | Darby Allin vs. Tommaso Ciampa
AEW Dynamite 22 de abril 2026.

El primer capítulo del reinado de Darby Allin se escribirá este miércoles con una lucha inédita. Después de vencer a MJF en un combate que dividió opiniones, Allin tendrá que defender el título ante Tommaso Ciampa, quien derrotó a Dezmond Xavier la semana pasada, y de inmediato tomó el micrófono para decir que no le importaba quién saliera campeón esa noche: el Psycho Killer iba por él. Ciampa lleva cinco victorias consecutivas, y quiere extender esa racha en primera oportunidad por el título mundial. ¿Podrá Allin consolidar su reinado o Ciampa lo cercenará de manera prematura?

La semana pasada, Will Ospreay derrotó a Hechicero, pero Mark Davis lo atacó por la espalda y le aplicó un martinete, apuntando directamente a su cuello ya dañado. Ospreay enfrentará a Davis este miércoles buscando vengarse.

El pasado jueves en Collision, Mina Shirakawa acusó a Hikaru Shida de haber sido ella quien atacó a Toni Storm, pues su espada de kendo estaba en la escena del crimen, si bien había más pistas que apuntaban a muchas otras luchadoras. Shirakawa, la autoproclamada detective de este caso, ha ido descartando sospechosas. Si Shida es culpable o no, lo decidirá Shirakawa con un mano a mano contra su coterránea.

Lucha Prediccion Prob. Analisis
Campeonato Mundial AEW
Darby Allin (c) vs. Tommaso Ciampa		 Allin Retiene 98% Primera defensa del nuevo campeón. Allin necesita consolidar su reinado y Ciampa, aunque peligroso, no sale perjudicado con la derrota.
Will Ospreay vs. Mark Davis Will Ospreay 97% Ospreay necesita recuperarse de su derrota contra Moxley en Dynasty. Davis es una amenaza letal, pero Ospreay tiene la técnica y la velocidad para superarlo.
Mina Shirakawa vs. Hikaru Shida Mina Shirakawa 55% Shirakawa tiene un gran impulso desde que Toni Storm fue atacada. La historia de Storm necesita resolución, y una victoria de Mina avanzaría ese arco narrativo.
* AEW Dynamite – 22 de Abril de 2026

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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