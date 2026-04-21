AEW Dynamite se presenta este miércoles en el Veterans Memorial Coliseum, en Portland, Oregon (anteriormente llamado Memorial Coliseum), coliseo con capacidad para 12,000 aficionados, y casa de los Portland Winterhawks de la WHL.

► La semana pasada

Las luchas presentadas en AEW Dynamite fueron:

Tommaso Ciampa venció a Dezmond Xavier (**** 1/2) CAMPEONATO TNT: Kevin Knight (c) retuvo ante Claudio Castagnoli (****) Will Ospreay venció a Hechicero (*****) CAMPEONATO FEMENIL TBS: Willow Nightingale (c) retuvo ante Kamille (****) CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO AEW: Darby Alli venció a MJF (***)

►Este miércoles en AEW Dynamite 22 de abril 2026

El primer capítulo del reinado de Darby Allin se escribirá este miércoles con una lucha inédita. Después de vencer a MJF en un combate que dividió opiniones, Allin tendrá que defender el título ante Tommaso Ciampa, quien derrotó a Dezmond Xavier la semana pasada, y de inmediato tomó el micrófono para decir que no le importaba quién saliera campeón esa noche: el Psycho Killer iba por él. Ciampa lleva cinco victorias consecutivas, y quiere extender esa racha en primera oportunidad por el título mundial. ¿Podrá Allin consolidar su reinado o Ciampa lo cercenará de manera prematura?

La semana pasada, Will Ospreay derrotó a Hechicero, pero Mark Davis lo atacó por la espalda y le aplicó un martinete, apuntando directamente a su cuello ya dañado. Ospreay enfrentará a Davis este miércoles buscando vengarse.

El pasado jueves en Collision, Mina Shirakawa acusó a Hikaru Shida de haber sido ella quien atacó a Toni Storm, pues su espada de kendo estaba en la escena del crimen, si bien había más pistas que apuntaban a muchas otras luchadoras. Shirakawa, la autoproclamada detective de este caso, ha ido descartando sospechosas. Si Shida es culpable o no, lo decidirá Shirakawa con un mano a mano contra su coterránea.