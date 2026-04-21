Primer vistazo: Cartelera WWE Raw 27 de abril 2026

Este lunes, WWE Raw se emitió desde el T-Mobile Arena en Paradise, Nevada, y entre otras cosas vimos a Ethan Page vencer a Je’Von Evans.
► En el episodio de WWE Raw del 20 de abril vimos:
WWE RAW 20 de abril 2026 | Roman Reigns, nuevo campeón
- Rhea Ripley e Iyo Sky vencieron a The Kabuki Warriors (***)
- Ethan Page venció a Je’Von Evans (***)
- Liv Morgan venció a Sol Ruca (*** 1/2)
- Finn Balor venció a JD McDonagh (*)
- WWE Raw: Rhea Ripley e Iyo Sky vencieron a Asuka y Kairi Sane
- WWE Raw: Ethan Page venció a Je’Von Evans | Rusev atacó a Penta
- Liv Morgan derrota a Sol Ruca con ayuda de Zaria y Vaquer sigue en el camino
- La rivalidad entre Finn Bálor y Dominik Mysterio continúa
► Cartelera WWE Raw 27 de abril 2026
El elenco de Monday Night Raw estará el lunes 27 de abril 2026 en el Sames Auto Arena en Laredo, Texas, (anteriormente llamado Laredo Arena, Laredo Entertainment Center y Laredo Energy Arena), coliseo con capacidad para 8,065 aficionados
- Segmento de Becky Lynch
- concierto de Joe Hendry
|Información del Evento
|Fecha
|Lunes 27 de abril de 2026
|Hora (CDMX)
|6:00 PM
|Transmisión
|Netflix
|Sede
|Sames Auto Arena, Laredo, Texas
|Capacidad
|8,065 espectadores