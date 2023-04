¿Por qué no ha aparecido Cameron Grimes?

Cameron Grimes tuvo una rivalidad prolongada con Joe Gacy, y desde entonces, no ha aparecido desde el mes pasado, aunque tuvo una breve aparición durante un episodio de Monday Night Raw cuando solicitó ayuda a The OC, precisamente en su rivalidad contra el líder de Schism. Parecía un hecho de que lo veríamos en el elenco principal, pero no se han tenido mayores noticias del ex Campeón Norteamericano NXT, salvo el hecho de que en una reciente publicación en redes sociales se lo vio con un mejorado aspecto físico.

► Cameron Grimes sería seleccionado durante el WWE Draft

WWE se está preparando para otra temporada de Draft y eso implica muchas sorpresas a la vuelta de la esquina. Triple H indicó en su momento que cualquier Superestrella será elegible, y esto también incluye a quienes forman parte de NXT. De hecho, el nombre de Tyler Bate es uno de los que suena con fuerza para reforzar el elenco de Raw o SmackDown.

Bryan Alvarez informó detrás de su Twitter pagado que parece que los luchadores que iban a hacer su debut en la lista principal en Raw después de que WrestleMania, lo harían durante el Draft de la próxima semana. Esto implica que Cameron Grimes y otras Superestrellas con potencial de llegar al elenco principal solo tendrán que esperar unos días para volver a aparecer en pantallas. Evidentemente, esto ayudará a refrescar los elencos de Raw y SmackDown.

Habrá que ver qué es lo que sucederá con Cameron Grimes y a qué marca aterrizará, pero ciertamente se está preparando para poder causar impacto inmediato en el elenco principal.