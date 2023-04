WWE confirmó las fechas del próximo WWE Draft, el evento donde algunas de las estrellas de la empresa, cambiarán de marca, con lo cual sus carreras también podrían tomar un nuevo curso. Este será el primer Draft que se dará bajo el mando de Triple H en la parte creativa, y él mismo fue el encargado de anunciarlo en el SmackDown hace unos días, aclarando que cualquiera puede ser elegible, incluyendo Superestrellas de NXT (aunque estas ya han sido seleccionadas en el pasado).

Parece que la compañía tiene los ojos puestos en llevar a una Superestrella de NXT al elenco principal mucho más rápido de lo que se tenía previsto.

Según informó recientemente WRKD Wrestling, Tyler Bate realmente impresionó a los altos mandos de la WWE durante su combate en WWE Main Event contra Dolph Ziggler la semana pasada, e indicó que su nombre ahora está circulando sobre un posible nombre en el próximo WWE Draft.

After a well received match on Main Event against Dolph Ziggler, NXT’s Tyler Bate has been mentioned internally as a potential call up during the upcoming WWE draft. pic.twitter.com/qwHMgpBra1

— WRKD Wrestling (@WRKDWrestling) April 18, 2023