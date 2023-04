La empresa femenina Stardom llegó al Sendai PIT para la función “Stardom in Sendai” donde siguió la gira de despedida de Himeka.

► “Stardom in Sendai”

Se anunció el arribo de Jessie (conocida en NXT como Jessi Kamea) que fue revelada como la nueva integrante de Club Venus.

En enfrentamiento de tercias, Cosmic Angels (Natsupoi, Tam Nakano y Waka Tsukiyama) enfrentaron a Donna del Mondo (Giulia, Maika y Mai Sakurai) por quince minutos, sin que hubiera equipo ganador. Fue el preludio de la confrontación entre Giulia y Tam Nakano.

Continuando con su gira de despedida, Himeka enfrentó en mano a mano a Mina Shirakawa, quien se llevó la vitoria con su Glamorous Collection MINA. Tras el enfrentamiento, las dos estrecharon sus manos.

En el turno estelar, God’s Eye (Ami Sourei, MIRAI y Syuri) y Konami doblegaron a Queen’s Quest (AZM, Miyu Amasaki, Saya Kamitani y Utami Hayashishita) por conducto de MIRAI.

Los resultados completos son:

Stardom “STARDOM IN SENDAI”, 06.04.2023

Sendai PIT

Asistencia: 344 Espectadores

1. HANAKO vs. Aya Sakura – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (5:00).

2. 3 Way Battle: Fukigen Death★ venció a Thekla y Yuna Mizumori (6:16) con un Reverse Cradle sobre Mizumori.

3. Starlight Kid derrotó a Lady C (7:18) con un Moonsault Press.

4. Club Venus vs. STARS: Mariah May, Xena y Jessie vencieron a Koguma, Hanan y Saya Iida (9:18) con un Joyride de Jesse sobre Iida.

5. STARS vs. Oedo Tai: Natsuko Tora, Momo Watanabe y Ruaka derrotaron a Mayu Iwatani, Hazuki y Momo Kohgo (14:32) con un Hitodenashi Driver de Watanabe sobre Kohgo.

6. DDM vs. Cosmic Angels: Giulia, Maika y Mai Sakurai vs. Tam Nakano, Natsupoi y Waka Tsukiyama – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (15:00).

7. Himeka Retirement Road: Mina Shirakawa venció a Himeka (10:25) con la Glamorous Collection MINA.

8. God’s Eye vs. Queen’s Quest: Syuri, MIRAI, Ami Sohrei y Konami derrotaron a Utami Hayashishita, Saya Kamitani, AZM y Miyu Amasaki (14:32) con la Miramare de MIRAI sobre Amasaki