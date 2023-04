NJPW: 2 luchas titulares más en “Wrestling Dontaku”

New Japan Pro Wrestling dio a conocer que se añaden dos luchas más de campeonato, para su magno evento de “Wrestling Dontaku” del 3 de mayo.

► Se disputarán cinco luchas de campeonato en “Wrestling Dontaku 2023”

Zack Sabre Jr. defenderá el Campeonato de la Televisión NJPW World contra Jeff Cobb del United Empire. Esta será la sexta vez que el monarca inaugural expone su cinturón.

El otro duelo titular que se añade el cartel, es la disputa del Campeonato de Peso Abierto Strong entre KENTA y Hikuleo. Para KENTA será la tercera ocasión que pone en juego el cinturón.

La lucha por estos campeonatos se oficializó después de que se concretaron las defensas exitosas en el evento “Capital Collision” en Washington, DC, donde Sabre retuvo contra Tom Lawlor, mientras que KENTA retuvo contra Eddie Edwards.

El cartel completo queda así:

NJPW “WRESTLING DONTAKU 2023”, 03.05.2023

Fukuoka International Center

0. Young Lions Three Consecutive Battles: Ryohei Oiwa vs. Yuto Nakashima vs. Oskar Leube vs. Oleg Boltin

1. Hirooki Goto, YOSHI-HASHI, Toru Yano y YOH vs. “King of Darkness” EVIL, Yujiro Takahashi, SHO y Dick Togo

2. Mikey Nicholls, Shane Haste y Kosei Fujita vs. Mark Davis, Kyle Fletcher y Great-O-Khan

3. Shota Umino, KUSHIDA y Kevin Knight vs. Aaron Henare, TJP y Francesco Akira

4. Tetsuya Naito, Shingo Takagi y BUSHI vs. Taichi, Yoshinobu Kanemaru y DOUKI

5. STRONG Openweight Title: KENTA (c) vs. Hikuleo

6. NJPW World TV Title: Zack Sabre Jr. (c) vs. Jeff Cobb

7. NEVER Openweight Six Man Tag Team Title: Minoru Suzuki, El Desperado y Ren Narita (c) vs. Kazuchika Okada, X y X

8. NEVER Openweight Title: Tama Tonga (c) vs. David Finlay

9. IWGP World Heavyweight Title: SANADA (c) vs. Hiromu Takahashi