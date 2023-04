La empresa femenina Pro Wrestling WAVE presentó “Happy Birthday Wave ~ Sakurasaku” donde celebró los cumpleaños de Sakura Hirota, Kohaku y Yumi Ohka.

► “Happy Birthday Wave ~ Sakurasaku”

En enfrentamiento de parejas, Risa Sera e Itsuki Aoki se asociaron para imponerse a Yuki Miyazaki y Kizuna Tanaka.

Rina Amikura doblegó a la joven enmascarada Honoka, quien mostró buenas secuencias luchísticas.

En el primer encuentro especial de cumpleaños, Yumi Ohka enfrentó a la veterana Mizuki Endo de Ladies Legend Pro Wrestling-X.

Kyusei Sakura Hirota chocó contra Hikaru Shimizu, quien se caracterizó de Kyusei Hirota Shimizu y en un divertido choque venció a la festejada.

En el duelo principal, Kohaku cumplió su deseo de enfrentar en mano a mano a Suzu Suzuki de Prominence. Ellas combatieron por todo el recinto atacándose con todo hasta que la cuenta las sorprendió fuera del ring.

Para cerrar la función, las festejadas recibieron cada una un pastel pequeño que les entregaron sus compañeras.

Los resultados completos son:

WAVE “HAPPY BIRTHDAY WAVE~SAKURASAKU 4.4 & 4.5 & 2.2”, 08.04.2023

Shin-Kiba 1st RING

Asistencia: 111 Espectadores

1. Scramble wave: Risa Sera e Itsuki Aoki vencieron a Yuki Miyazaki y Kizuna Tanaka (14:39) con un Second Rope Diving Body Press de Aoki sobre Tanaka.

2. Orange wave: Rina Amikura derrotó a Honoka (9:06) con un Crab Hold.

3. HAPPY BIRTHDAY WAVE ~ Memorial 3-Chome Kaiboshi Exhibition Match: Yumi Ohka vs. Mizuki Endo finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (0-0) (5:00).

4. HAPPY BIRTHDAY WAVE ~Moshas~: Kyusei Hirota Shimizu venció a Kyusei Sakura Hirota (11:07) con un Inside Cradle.

5. HAPPY BIRTHDAY WAVE ~Aoharu~: Kohaku vs. Suzu Suzuki – finalizó sin decisión (18:29).