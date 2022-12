Cameron Grimes llegaría pronto al elenco principal

Cameron Grimes salió recientemente de una rivalidad prolongada con Joe Gacy, y no se ha conocido de que vayan a tener una revancha; de hecho, Gacy participó el sábado en NXT Deadline, mientras que Grimes no ha aparecido desde el mes pasado, y ya tuvo una breve aparición durante un episodio de Monday Night Raw cuando solicitó ayuda a The OC, precisamente en su rivalidad contra el líder de Schism.

► Cameron Grimes podría debutar pronto en el elenco principal

Si bien en semanas previas ya había un reporte que sugería una llegada del ex Campeón Norteamericano NXT al elenco principal, han surgido nuevos datos. Sean Sapp informó vía Fightful Select una actualización muy esperanzadora con respecto a la llegada de Cameron Grimes al elenco principal, indicando que puede ser una elección lógica en un futuro no muy lejano.

«Recientemente se informó que Cameron Grimes fue considerado para una convocatoria de NXT al elenco principal, pero aún no ha aparecido. Fightful Select habló con varios miembros del personal de la WWE que consideraron que Grimes encajaba perfectamente, y uno señaló que ha estado trabajando en televisión durante más de cinco años seguidos y tiene una gran familiaridad con el productor Shane Helms, quien trabaja en Raw y Smackdown.»

Habrá que ver qué es lo que sucederá con Cameron Grimes, pero con Royal Rumble en el horizonte, podríamos verlo hacer su debut allí como uno de los treinta participantes del tradicional combate. Mientras tanto, sus fanáticos deberán tener un poco de paciencia, ya que no sería la primera vez que sucede este tipo de situaciones.