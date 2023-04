DDT: “April Fool 2023” ShunMao retiene título

DDT Pro Wrestling se presentó en el Tokyo Korakuen Hall con la función “April Fool 2023”.

► “April Fool 2023”

Debutó Yuni, un nuevo luchador que estudia secundaria y en su debut enfrentó a Yuki Ueno en mano a mano. A pesar de que perdió en esta lucha, Ueno le reconoció su esfuerzo y mencionó que las nuevas generaciones como Yuni e Illusion realmente lo han impresionado.

Burning (Jun Akiyama, Kotaro Suzuki, Tetsuya Endo y Yusuke Okada) consiguieron el triunfo ante Chris Brookes, Joey Janela, Naruki Doi y Takeshi Masada en un vertiginoso choque lleno de intensos castigos.

En enfrentamiento de tercias, Pheromones (Danshoku Dino, Yuki Ino y Yumehito Imanari) dieron cuenta de Makoto Oishi, “brother” YASSHI y Yuji Hino. Como acostumbran, Pheromones ganó con sus trucos con alto índice sexual, por lo que Hino encaró a Iino de que no quiere eso en su lucha de campeonato, ya que sólo quiere medirse con luchadores serios, a lo que Iino respondió que así será.

En el turno principal, ShunMao concretó la quinta defensa de su título dominando a la dupla de HARASHIMA y Keigo Nakamura. La atención del duelo se centró en el desempeño de Nakamura, quien se preparó para este encuentro con HARASHIMA. Tras la lucha, Katsumata desafió a Jun Akiyama por el Campeonato Extremo DDT y MAO retó a Tetsuya Endo por el Campeonato Universal DDT.

Los resultados completos son:

DDT “APRIL FOOL 2023”, 09.04.2023

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 531 Espectadores

1. MJ Paul y KANON vencieron a Antonio Honda y Kazuma Sumi (7:02) con un Crufifix-Style Cobra Twist de KANON sobre Sumi.

2. Rukiya Debut Match: Yuya Koroku derrotó a Rukiya (7:34) con un Chickenwing Armlock.

3. Akito, Shinichiro Kawamatsu y Toi Kojima vencieron a Toru Owashi, Kazuki Hirata y Gota Ihashi (8:39) con un Downtown Rocket de Kawamatsu sobre Ihashi.

4. Harimao vs. Eruption!: Yukio Sakaguchi, Saki Akai y Hideki Okatani derrotaron a Kazusada Higuchi, Ryota Nakatsu y Yuki Ishida (10:27) con un Double-Arm Suplex de Okatani sobre Ishida.

5. Special Singles Match: Yuki Ueno venció a Yuni (9:08) con la BME.

6. Special Eight Man Tag Match: Tetsuya Endo, Jun Akiyama, Kotaro Suzuki y Yusuke Okada derrotaron a Naruki Doi, Chris Brookes, Joey Janella y Takeshi Masada (12:18) con una Swinging Torture Rack Bomb de Endo sobre Masada.

7. WORLD HINO CLASSIC – Final: Yuki “Sexy” Iino, Danshoku “Dandy” Dino, Yumehito “Fantastic” Imanari vencieron a Yuji Hino, “brother” YASSHI y Makoto Oishi (9:25) por detención arbitral (Iino superó a YASSHI con un Cross Ass Sexy Lock Ass).

8. KO-D Tag Team Title: MAO y Shunma Katsumata (c) derrotaron a HARASHIMA y Keigo Nakamura (20:11) cuando Katsumata colocó espaldas planas a Nakamura tras la Oretachi MADMAX defendiendo el título