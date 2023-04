Komander se emocionó hasta las lágrimas por su llegada a AEW

El 19 de abril, la empresa de lucha libre All Elite Wrestling (AEW) anunció oficialmente la firma del luchador mexicano Komander. Tony Khan, presidente de AEW, realizó el anuncio tras el enfrentamiento de Komander contra Jay White en el episodio de AEW Dynamite.

Después del anuncio, la periodista Lexy Nair habló con Komander en exclusiva en el backstage, donde el luchador expresó su emoción y agradecimiento por la oportunidad. “Estoy muy emocionado y agradecido por todo”, dijo Komander.

El luchador mexicano ha sorprendido a todos y de luchar en territorio independiente en México, consiguió hacerse de un nombre y ser contratado por AAA y ahora consiguió firmar con AEW.

Komander no pudo aguantar la emoción al momento de hablar, al grado que se le entrecortaron las lágrimas al mencionar a su familia.

.@LexyNair catches up with @KomandercrMX last night at #AEWDynamite after it was announced that #KomaderIsAllElite pic.twitter.com/FOe7856jCF

— All Elite Wrestling (@AEW) April 20, 2023