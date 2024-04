Piper Niven: «Es hora de volver contra Rhea Ripley»

Piper Niven ha vuelto a la programación de la WWE después de varios meses lesionada y quiere retomar su rivalidad con Rhea Ripley, la Campeona Mundial.

De momento, en su combate de regreso, volvió a unirse a Chelsea Green, con quien fue Campeona de Parejas, y ambas perdieron con Jade Cargill y Bianca Belair.

► Piper Niven apunta a Rhea Ripley

«¿Por qué no? No sé si lo sabías, pero Rhea y yo tuvimos algunos enfrentamientos impresionantes en el pasado. Creo que es hora de revivirlos, pero este anuncio fue muy satisfactorio para mí porque la gente de Escocia lo ha merecido durante mucho tiempo. Sin el auge británico, no creo que hubiera existido un NXT UK, y Escocia fue una parte crucial de ese auge. La mayoría de las personas que he conocido esta semana aquí son escocesas. Hay una base de fanáticos enorme en Escocia, y se lo merecen. Así que estoy muy feliz. Espero estar ahí para ellos en el ring, y espero que me apoyen», dijo en Gorilla Position.

La luchadora hace referencia al anuncio oficial de WWE de la realización de Clash at The Castle 2024 en Glasgow, Escocia, el 15 de junio.

En cuanto a su historia con «Mami», tuvieron dos manos a mano cuando eran compañeras en NXT allá por 2019, ganando uno cada una de ellas.

Hasta ahora han compartido cuadrilátero en 12 ocasiones pero sin una verdadera rivalidad así que veremos si esta surge en los próximos meses.

La verdad es que se desconoce quién va a ser la siguiente retadora de Rhea después de defender el título ante Becky Lynch en WrestleMania XL.

Tendremos que esperar a ver qué sigue para las dos Superestrellas de la WWE a continuación. Camino al siguiente Premium Live Event, Backlash.