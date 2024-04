WWE anuncia nueva edición de Clash at the Castle

El próximo verano será uno de los más europeos en la historia de WWE, por no decir el más, sabedora la empresa de que este mercado resulta muy rentable.

Y en especial el británico. Por ello, hoy WWE acaba de anunciar Clash at the Castle: Glasgow, a celebrarse como «premium live event» el sábado 15 de junio desde la OVO Hydro Arena de la ciudad escocesa, 24 horas después de presentar un episodio de Friday Night SmackDown desde el mismo recinto.

Algunos fans ya critican que WWE no haya decidido apostar por algo más grande, pues la OVO Hydro Arena tiene una capacidad para alrededor de 14 mil personas, recordando que el primer Clash at the Castle llenó el Principality Stadium de Cardiff (Gales) con unos 60 mil asistentes.

BREAKING: Glasgow will host #SmackDown on Friday, June 14, followed by Clash at the Castle: Scotland, the first-ever WWE Premium Live Event to be held in Scotland, on Saturday, June 15 at the @OVOHydro! #WWECastle



Register for presale: https://t.co/gh1tlPCoTZ pic.twitter.com/NwIjwQj0UK