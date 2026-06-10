Pete Dunne regresa a ATTACK! Pro Wrestling el 19 de junio

Desde que pasara a formar parte de WWE a tiempo completo en 2020 y la pandemia propiciase el fin de sus implicaciones «indies», Pete Dunne sólo ha luchado cuatro veces fuera del gigante estadounidense: dos en Bloodsport, una en AAA (Guerra de Titanes 2025) y una en un evento de OTT el pasado año. La semana que viene, esto cambiará.

Entre las numerosas promotoras británicas que Dunne frecuentaba antes de firmar con WWE, ATTACK! Pro Wrestling debe figurar con letras mayúsculas, pues no sólo fue uno de sus fundadores tres lustros atrás y uno de sus principales productores antes de marchar a EEUU, sino que conquistó en cinco ocasiones su Campeonato 24/7 y protagonizó algunas de las rivalidades más divertidas que se recuerdan por el producto.

Dunne luchó por última vez en ATTACK! el 15 de diciembre de 2018, durante la tercera jornada de Under The Mistletour, desde el Cathays Youth & Community Centre de Cardiff (Gales). Y siete años y medio después, se reencontrará con la que era su casa este próximo 19 de junio, cuando ATTACK! celebre Can You Feel My Heart (guiño a la canción de entrada que Dunne utilizaba en su etapa de agente libre), desde el Great Hall en el Cardiff Students’ Union.

Por supuesto, «The Bruiserweight» tiene previsto calzarse las botas, con rival ya definido: Leon Cage. El joven gladiador galés está viviendo un 2026 que tal vez le suponga un punto y aparte para su carrera, tras enfrentarse el pasado mes en RevPro Revolution Rumble a Callum Newman, máximo monarca de IWGP.

Bajo la identidad de Rayo Americano, Dunne centra hoy día su trabajo en AAA, donde ejerce como productor. Según supimos, estuvo detrás del aclamado duelo entre los Grandes Americanos visto en Noche de Los Grandes.

► Lo último de ATTACK!

Este pasado 6 de junio, ATTACK! produjo su más reciente show hasta el momento, Under Soil & Dirt, al amparo de la Playfight London en Londres (Inglaterra).