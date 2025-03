Las dos caras del regreso de Pete Dunne a OTT

Los medios que han recogido esta noticia en las últimas horas hablan de una aparición «sorpresa» de Pete Dunne bajo los focos de Over The Top Wrestling (OTT), ayer, durante el evento Homecoming, celebrado desde el Ambassador Theatre de Dublín (Eire). Pero realmente, OTT ya previno a sus seguidores.

Una promo protagonizada por Sammy D ya dejó bastante claro que la presencia de Dunne sería el gran titular de la velada, y precisamente con el irlandés compartió foco el hijo pródigo, junto a otra gran figura de la escena británica, Trent Seven, quien también fue compañero de «The Bruiserweight» en WWE.

Ha trascendido (un servidor no pudo acudir al evento, carente de plataforma de emisión en directo; próximamente estará disponible vía OTT OnDemand) que al son de «Can You Feel My Heart» (canción que Dunne empleaba en sus años «indies», de la banda Bring Me The Horizon), la tercia estrella realizó el habitual «taunt» de Triple H en el borde del ring, y que, al concluir la lucha estipulada, el ex Campeón NXT UK rindió tributo a Ryan Smile y Niamh Dunphy, dos antiguos compañeros de escena fallecidos.

Sin embargo, me parece curioso un detalle: entre todos los seguidores que comparten la noticia, nadie tiene la deferencia de detallar cuál fue concretamente el combate disputado por Dunne y Cía. La lucha es lo menos importante de la lucha libre, parece.

Pete Dunne is back on the indies for the first time since 2019. The Bruiserweight is back in OTT. @PeteDunneYxB @OTT_wrestling pic.twitter.com/hi5fAPx5DY — Dropmick Wrestling (@dropmick) March 22, 2025

► Autopreservación o romantización

Pero el punto más interesante que nos deja este regreso lo ha puesto sobre la mesa cierto usuario, @Kng0fTheN0rth.

Pete Dunne being able to walk back into Britwres without being pelted with trash in the ring is what’s wrong with this business.



Y’all worked so hard to rebuild what he helped contribute to killing and he’s just welcomed back with open arms? — KingOfTheNorth (@Kng0fTheN0rth) March 23, 2025

«Que Pete Dunne pueda volver a la lucha libre británica sin que lo bombardeen con basura en el el ring es lo que está mal en este negocio».

Este usuario recuerda cómo Dunne dejó la escena de su país para firmar con WWE y cómo NXT UK, la marca donde dio sus primeros pasos cómo Superestrella del entonces Imperio McMahon, hizo por minar dichas ligas del archipiélago, hasta su cierre en el verano de 2022.

Rechazo el populista discurso de que sólo NXT UK fue la responsable del pozo en el que la lucha «british» se sumió durante los primeros años de la pandemia, ya que esta y el movimiento #SpeakingOut tuvieron un papel incluso más decisivo. Al fin y al cabo, la cantera de talentos allí es tan honda que, como expuso Cara Noir, todo acaba por florecer y ningún gigante habría evitado tal idiosincrasia. Pero tampoco podemos afirmar, recordando una palabras de Michael Oku, que NXT UK se creara precisamente para ayudar al circuito; ni siquiera en el caso de ICW y PROGRESS, las dos casas británicas que tuvieron hueco en WWE Network. La promesa de una compatibilidad de implicaciones pronto quedó cual falsa promesa. Recuerdo el dato: Dunne llevaba seis años sin aparecer por la escena.

«No somos culpables, pero tampoco inocentes», escribió Jan Myrdal. A priori, censurar a Dunne por buscar un mejor porvenir luce un tanto absurdo, si bien una profunda valoración desde la perspectiva del promotor independiente o del fan que quiere seguir acudiendo a shows locales tal vez nos llevaría a concordar con la segunda parte de la cita de Myrdal. E incluso haciéndolo desde la perspectiva de Dunne. Nadie sabe si en un futuro cercano el inglés podría necesitar de nuevo de OTT y otras promotoras del circuito.

Opiniones como la de @Kng0fTheN0rth suelen resultar incómodas porque hoy día pocos buscan el análisis profundo, por temor a quedar cancelados. Sin embargo, la realidad es que autopreservación se confunde con romantización cuando hablamos de lucha libre independiente, y tal tendencia se antoja preocupante.