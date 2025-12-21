AAA Guerra de Titanes 2025: La Parka y Octagón Jr., vencedores y festejaron junto a Saúl Canelo Álvarez

AAA Guerra de Titanes 2025 La Parka y Saúl Canelo Álvarez

En la primera lucha del evento premium AAA Guerra de Titanes 2025, presentado por AAA y WWE, vimos una muy buena lucha por equipos. Los Americanos, conformados por Rayo Americano y Bravo Americano, se enfrentaron a Mr. Iguana y Niño Hamburguesa, La Parka y Octagón Jr. y Cruz del Toro y Joaquín Wilde de LWO.

La Parka y Bravo Americano empezaron con intensidad la lucha, rápidas movidas de toma y dame. LWO luego pateó en la cabeza al Bravo, y le cayeron encima con plancha para una cuenta en dos segundos.

► Así fue la primera lucha de AAA Guerra de Titanes 2025

Bravo le dio el relevo de la nada a Niño Hamburguesa y le dio unos rápidos golpes a Joaquín antes de darle paso al más ovacionado de la lucha, Mr. Iguana, que enloqueció a los fans al hacer girar con una corbata con muchas vueltas a La Parka.

La Parka también recibió algarabía de los fans cuando se lanzó con un lindo moonsault hacia Mr. Iguana y varios más.

Niño Hamburguesa le dio una hamburguesa a Cruz del Toro y con una corbata, Mr. Iguana lo mandó a volar. Pero, Los Americanos atacaron a Niño Hamburguesa y fueron abucheados por los fans, pese a que en México aman a El Grande Americano.

Bravo Americano logró cargar en su espalda y hacer girar a Niño Hamburguesa, para luego azotarlo de espaldas contra la lona, en una maniobra que dejó a todos sin palabras.

► Momento clave

La Parka y Octagón Jr. castigaron con Spanish Fly doble a Cruz del Toro. La Parka con un súplex tras girar en su propio eje varias vueltas, el llamado Thiller Súplex, logró azotar a Cruz del Toro y obtener la victoria por cuenta de tres.

Tras la lucha, un pequeño vestido de Penta y máscara de la huesuda, bailó con La Parka y se reveló luego que era el hijo de Saúl «Canelo» Álvarez, pues el talentoso luchador mexicano se quitó también la máscara de La Parka en ringside.

► ¿Y ahora qué?

Vamos a ver qué nos espera para el 2026. AAA tiene un gran elenco en la división de parejas, reforzado por elementos de WWE como The Wyatt Sicks.

AAA Guerra de Titanes 2025 La Parka y Saúl Canelo Álvarez
AAA Guerra de Titanes 2025 La Parka y Saúl Canelo Álvarez
X.com/WilliamLuchas - Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010

