AAA Guerra de Titanes 2025: La Parka y Octagón Jr., vencedores y festejaron junto a Saúl Canelo Álvarez

En la primera lucha del evento premium AAA Guerra de Titanes 2025, presentado por AAA y WWE, vimos una muy buena lucha por equipos. Los Americanos, conformados por Rayo Americano y Bravo Americano, se enfrentaron a Mr. Iguana y Niño Hamburguesa, La Parka y Octagón Jr. y Cruz del Toro y Joaquín Wilde de LWO.

La Parka y Bravo Americano empezaron con intensidad la lucha, rápidas movidas de toma y dame. LWO luego pateó en la cabeza al Bravo, y le cayeron encima con plancha para una cuenta en dos segundos.

► Así fue la primera lucha de AAA Guerra de Titanes 2025

Bravo le dio el relevo de la nada a Niño Hamburguesa y le dio unos rápidos golpes a Joaquín antes de darle paso al más ovacionado de la lucha, Mr. Iguana, que enloqueció a los fans al hacer girar con una corbata con muchas vueltas a La Parka.

La Parka también recibió algarabía de los fans cuando se lanzó con un lindo moonsault hacia Mr. Iguana y varios más.

Niño Hamburguesa le dio una hamburguesa a Cruz del Toro y con una corbata, Mr. Iguana lo mandó a volar. Pero, Los Americanos atacaron a Niño Hamburguesa y fueron abucheados por los fans, pese a que en México aman a El Grande Americano.

Bravo Americano logró cargar en su espalda y hacer girar a Niño Hamburguesa, para luego azotarlo de espaldas contra la lona, en una maniobra que dejó a todos sin palabras.

► Momento clave

La Parka y Octagón Jr. castigaron con Spanish Fly doble a Cruz del Toro. La Parka con un súplex tras girar en su propio eje varias vueltas, el llamado Thiller Súplex, logró azotar a Cruz del Toro y obtener la victoria por cuenta de tres.

Tras la lucha, un pequeño vestido de Penta y máscara de la huesuda, bailó con La Parka y se reveló luego que era el hijo de Saúl «Canelo» Álvarez, pues el talentoso luchador mexicano se quitó también la máscara de La Parka en ringside.

► ¿Y ahora qué?

Vamos a ver qué nos espera para el 2026. AAA tiene un gran elenco en la división de parejas, reforzado por elementos de WWE como The Wyatt Sicks.