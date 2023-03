Paul Wight: “En WWE estaba cómodo, AEW era un reto“

Paul Wight puso fin a 13 años de carrera como Superestrella de la WWE cuando en 2021 abandonó la compañía después de mucho tiempo sin tener un combate ni trabajar regularmente en televisión. Ese mismo año fue cuando llegó a AEW, donde ha estado desenvolviéndose desde entonces, aunque las lesiones -actualmente está preparándose para volver al ring después de una operación- han impedido que haya tenido más presencia en pantalla. En cualquier caso, en las dos ha tenido roles detrás de escena cuando no ha estado delante de las cámaras.

En espera de ver cómo continúa su vida luchística uno de los mayores gigantes de la historia de la lucha libre profesional nos adentramos en su trasición de una empresa a la hora haciéndonos eco de sus recientes declaraciones en este sentido en Duece & Mo Show. El ex Big Show habló en anteriores ocasiones de esta cuestión. Esta vez señala el clásico salir de una zona de confort para alcanzar lo que quieres. Quería sentirse desafiado. Y aclara también que no tiene ningún problema con la WWE. Asegura que todo se trataba más bien de buscar nuevos retos y no acomodarse.

“Cuando tienes mucha pasión y tienes más cosas que quieres lograr personalmente, a veces salir de un ambiente muy cómodo te desafía a ti mismo. Era más una cuestión personal en el fondo que realmente necesitaba esforzarme para no ser complaciente.

“Me sentí muy cómodo en la WWE, me trataron bien… [Tuve] excelentes relaciones con la gerencia y la producción, no tengo resentimientos con nadie allí en absoluto… Para mí, estar demasiado cómodo es como la muerte… Yo quiero ser desafiado”.

