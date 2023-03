Espero cumplir mi contrato con AEW luchando: Paul Wight

Paul Wight, también conocido como “The Big Show”, se unió a la promoción de lucha libre All Elite Wrestling (AEW) en febrero de 2021, firmando un contrato a largo plazo con la empresa. Además de su papel como competidor en el ring, Wight también se unió como comentarista en AEW Dark: Elevation.

Aunque Wight solo ha luchado en un puñado de combates en AEW debido a varias lesiones, el luchador todavía planea regresar al ring. En una entrevista reciente, Wight declaró que espera volver al ring pronto, después de someterse a una cirugía de reemplazo de cadera y rodilla en agosto de 2021.

A pesar de estas lesiones, Wight se siente mejor que nunca y está trabajando duro para fortalecer sus músculos y divertirse un poco más en el ring. El luchador tiene un contrato a largo plazo con AEW y planea cumplirlo para el beneficio de la empresa y su propia carrera.

“Trabajando duro, entrenando duro para volver al ring, lo que espero que suceda muy pronto. Tuve un reemplazo de cadera y me acaban de hacer un reemplazo de rodilla en agosto, lo que suena como el final de la carrera de un atleta, pero la tecnología moderna , Les diré, me siento mejor en cuanto a las articulaciones de lo que me he sentido en los últimos 15 años. Ahora, se trata de fortalecer los músculos y divertirme un poco más. Me quedan un par de años en AEW, seguro. firmé un contrato agradable y saludable cuando vine y planeo cumplir ese contrato en AEW para Tony Khan y para mí”.