Valentin Moldavsky: “Pelea con Vassell tiene sentido”

Valentin Moldavsky ya tiene una victoria sobre Linton Vassell, por lo que, en teoría, podría haber descartado la idea de una revancha.

En cambio, Moldavsky (11-2 MMA, 6-1 BMMA) dijo que hacerlo de nuevo con Vassell (23-8 MMA, 11-5 BMMA) era lo único que tenía sentido en la división de peso pesado de Bellator.

“Tenía sentido. Desde que lo vencí, ha ganado cuatro seguidos. Él es el número 2, yo soy el número 1, por lo que tiene sentido que peleemos entre nosotros por el contendiente número uno. Si estuviera en una mala racha o lo que sea, probablemente habría tenido algunas preguntas. Pero tiene sentido”.

El campeón de peso completo Ryan Bader acaba de ganar por nocaut técnico al compañero de equipo de Moldavsky, Fedor Emelianenko, por lo que necesita un próximo oponente. Según las clasificaciones, sería lógico suponer que sería el ganador de Moldavsky-Vassell.

“Eso es lo único que tiene sentido, ¿verdad? Si el No. 1 pelea contra el No. 2, no hay a dónde ir sino al título: el Paso A, naturalmente”.

Inmediatamente después de que Moldavsky dijera eso, el oficial de Bellator, Mike Kogan, quien le estaba traduciendo, dijo que el ganador de la pelea tendrá una oportunidad por el título.

Bellator 292 se lleva a cabo el viernes en el SAP Center en San José, California. El cartel principal se transmite en Showtime luego de las preliminares.