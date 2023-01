Paul Wight valora la posible llegada de Mercedes Moné a AEW

“Ella es una gran estrella. Realmente ha puesto un montón de equidad en su nombre y en su personaje, en su identidad como luchadora profesional. Ha podido continuar manteniendo eso fuera de la WWE. Se ha mantenido en los titulares, lo cual es genial. Su llegada a AEW sería un gran asunto. Siento que, de alguna manera, sería muy similar, casi como una situación de Cody en de alguna manera. Es como un gran salto, dejó WWE y vino a AEW. Tendría esa sensación, sí”. Matt Hardy cree que Mercedes Moné triunfaría en All Elite Wrestling.

► Paul Wight habla de Mercedes Moné

Y Paul Wight también, como explica en TMZ Sports. Los dos veteranos de la lucha libre profesional consideran que la ex Sasha Banks sería una gran adición a AEW.

“Creo que sería un tremendo activo para cualquier empresa. Ella es una estrella y tiene seguidores increíbles. Cualquier empresa estaría encantada de tenerla.

“Durante mucho tiempo, todo el mundo se echó a perder porque había una empresa para la que trabajar. Ahora hay varias empresas viables de nuevo para trabajar.

“Da a los talentos la oportunidad de expresarse y crear los tratos que quieren hacer. Le da la oportunidad a alguien estancado en una empresa de reinventarse”.

Por otro lado, también hay quienes cree que Merecedes Moné no dará ese paso, sino que estará trabajando en Japón para después volver a la WWE, como Brock Lesnar. Realmente, no se sabe nada oficialmente sobre el futuro de la luchadora más allá de su combate contra KAIRI por el Campeonato Femenil IWGP en Battle at the Valley.

