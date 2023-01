La leyenda de la NBA Shaquille O’Neal desea volver a entrar al encordado de All Elite Wrestling para una lucha de parejas con Paul Wight. Eso mismo dice en un reciente video publicado en redes sociales por Diamond Sheik en el que vemos a este visitando a “Shaq” en su casa para presentarle el Million Dollar Belt.

BIG ANNOUNCEMENT! Also, a gift from my brother @SHAQ we are going to call this the BILLION DOLLAR BELT 🏆💎✨ Thank you big bro @djdiesel also watch out @PaulWight we coming for you @AEW @AEWonTV

.#breakingnews #challenge #shaq #wrestling #aew #paulwight #Championship #new pic.twitter.com/ZTjjEYTVEV

— Diamond Sheik (@thediamondsheik) January 6, 2023