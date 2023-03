Mantuvieron Edge y Seth Rollins una de las mejores rivalidades de WWE durante 2021, y antes del que fue su último episodio, “The Rated-R Superstar” elogió de esta manera a “The Visionary” vía Twitter, recordando el 22 aniversario de la primera lucha de escaleras multitudinaria de la historia de la empresa.

22 years ago today we starting truly carving our path in the first tag team ladder match. 22 years later I’m about to face off with a talent who will go down as one of the best to do it. In Hell in A Cell. One helluva ride. pic.twitter.com/y2tr5CYEIk