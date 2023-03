Paul Wight: “Kenny Omega y yo podemos romper AEW”

Paul Wight está preparándose para su retorno a los encordados de AEW y hay algunos luchadores con los que quiere trabajar. Hablando recientemente en Deuce and Mo, daba una lista de ellos, señalando que con Kenny Omega podrían romper el techo. Sería realmente interesante que el gigantón se mantuviera saludable y pudiera estar luchando con relativa regularidad.

.@AEWTogether presents "AEW All-Star Slam Dunk" Tuesday Night, March 21st in Independence, MO! Emceed by @paulwight, #AEW Stars challenge YOU to various basketball competitions to benefit @Chrisman_hoops

Tickets ($20) & more info at https://t.co/4W9hibjUS6! pic.twitter.com/H33eU1JRSN

— All Elite Wrestling (@AEW) March 11, 2023