Durante la, a juicio de un servidor, mejor rivalidad que ha protagonizado Chris Jericho como competidor, tuvo lugar el único mano a mano entre el hoy “All Elite” y Paul London.

Por entonces, el estatus de Jericho lucía muy distinto al de London, y durante el episodio de Raw del 14 de julio de 2008 esto fue palpable. Apenas tres minutos duró London ante Jericho, quien tenía su mente puesta en Shawn Michaels, contra el que mantuvo menos de una semana después una cruda lucha callejera en The Great American Bash.

Mientras, London fue despedido de WWE en el otoño de ese mismo año, y nunca más ha vuelto a luchar bajo los focos del Imperio McMahon. Tampoco se la he visto por AEW, exponiendo el gladiador que la empresa rechazó sus servicios.

► El héroe caído de Paul London

Y ahora, London, ante los micrófonos de Wrestling Then And Now, recuerda aquel tiempo en el que pudo conocer a Chris Jericho. Sobre el que, sin embargo, no guarda muy buen recuerdo.