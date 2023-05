La brutalidad desatada: Recordando la lucha entre Brock Lesnar y Paul London

En el año 2003, después de una serie de combates de prueba en dark matches, WWE decidió hacerse con los servicios de Paul London, un luchador talentoso y de peso crucero que había dejado su huella en ROH y en varias empresas independientes.

Sin embargo, su gran debut no se dio en cualquier evento, sino en un poco destacable episodio de SmackDown que fue transmitido el 9 de octubre de ese mismo año. El mismo se había grabado dos días antes en el Hartford Civic Center de Hartford, Connecticut.

► La paliza de Brock Lesnar a Paul London

Vince McMahon decidió que London se enfrentara al imponente campeón reinante, Brock Lesnar, en una batalla por el Campeonato WWE. El resultado fue el esperado por cualquiera: Lesnar lo pulverizó en tan solo un minuto y luego, lo atacó sin piedad.

Recientemente, en una aparición en el podcast Wrestling Now & Then, London rememoró aquel momento y compartió sus impresiones acerca de la fuerza descomunal de Lesnar y cómo la sintió en todo su esplendor. Estas fueron sus palabras:

“No fui a donde Brock para hablar antes de la lucha. Simplemente, quise dejar que fuera él quien me viniera a buscar. Yo estaba dispuesto a hacer lo que él quisiera. Consideraba que si se me ocurría algo para que pudiéramos vernos aún mejor en el ring, lo iba a sugerir.

“Al inicio, querían que Brock me diera un lazo al cuello y les dije: ‘Bueno, yo puedo recibirlo y hacer un giro de 360 grados y caer a la lona’. Brock me dijo: ‘¿Oh, de verdad? ¡Haz eso!’ La lucha… Fue una masacre. Fue una matanza.

“Brock es fácilmente una de las personas más fuertes, una de las personas más poderosas con las que he estado en el ring, o que me conocido en cualquier otro lugar. Y cuando mel evantó para aplicarme ese F5, me sentí como Dorothy en medio del tornado. No sabía absolutamente en dónde estaba. Había perdido por completo el sentido de la orientación. Estaba un poco desconcertado después de eso”.

A pesar de su desafiante debut, London supo convertir la derrota en un punto de partida hacia una trayectoria llena de reconocimientos. A continuación, les presentamos el video de aquel instante. En esta grabación, se puede apreciar cómo The Brian Kendrick, en aquel entonces conocido como Spanky, acudió en su ayuda, lo que dio lugar a la formación de una de las duplas más reconocidas en la historia de WWE: Paul London & Brian Kendrick.