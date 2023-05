Mark Briscoe se acuerda de Kevin Owens y Sami Zayn

Cuando eran Kevin Steen y El Genérico, Kevin Owens y Sami Zayn trabajaron mucho con The Briscoes en ROH. La primera vez fue a comienzos de 2007 en The Fifth Year Festival: Philadelphia, cuando los hermanos vencieron a los mejores amigos. En la segunda, a mediados del mismo año, en Driven, Jay y Mark Briscoe retuvieron el Campeonato Mundial de Parejas. Menos de dos meses después, sin el título en juego, los canadienses se vengarían en una lucha callejera en Death Before Dishonor V. Aunque unos días después Los Briscoe volvieron a defender los cinturones en Caged Rage, como harían también en Manhattan Mayhem II y Man Up. Para 2008, eran Steen y Genérico los monarcas, y ganaron en Bound By Hate y Rising Above. Al año siguiente, nuevamente sin un campeonato entre los equipos, repitieron victoria en el programa semanal de Ring of Honor. Poco después caerían en un combate por la contención al título en televisión. Y este sería su último choque hasta disputar el definitivo en PWG DDT4 2013, cuando los mejores amigos vencieron a los hermanos. Es interesante apuntar que estos son solo enfrentamientos de equipos entre los cuatro; en realidad, Owens compartió el ring con uno o los dos Briscoes en 33 ocasiones mientras que Zayn lo hizo en 23.

Kevin Steen & El Generico x The Briscoe Brothers (2007) pic.twitter.com/hMKzTD0i4F — Vintage Puroresu プロレス (@vintagepuro) April 2, 2023

> Mark Briscoe se acuerda de Kevin Steen y El Genérico

Recordamos aquella rivalidad porque Mark Briscoe estuvo hablando de sus antiguos oponentes recientemente en Talk is Jericho:

“Quiero decir, Kevin Steen [Owens] y El Genérico [Zayn], luchamos contra ellos durante la mayor parte de 2007. Todos estábamos llenos de orina y vinagre… saldríamos y nos daríamos una paliza unos a otros, y nos divertiríamos mucho haciéndolo.

“La primera vez que luchamos fue en Filadelfia, y fue una especie de… nada de preparación para el combate. Creo que ese combate fue tan bueno y la química fue tan buena que él [Gabe Sapolsky] dijo: ‘Podemos organizar este combate durante todo el año’. Y eso fue lo que hicimos”.