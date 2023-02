Paul London reflexiona sobre su retorno a AIW

Paul London dejó de ser un luchador a tiempo completo en 2018, pero en 2022 y 2023 tuvo tres luchas. Ahora nos enfocamos en la que tuvo el pasado 4 de febrero en el evento AIW Join The Swarm, cuando luchó contra Derek Dillinger, Joey Janela y Wes Barkley en una lucha cuadrangular. Porque de ella estuvo hablando el veterano luchador recientemente en Cafe De Rene with Rene Dupree.

> Paul London volvió a AIW

“He sido muy afortunado. He estado, recientemente, volviendo a poner mis pies en el agua. Hace varias semanas, estuve en Lancaster, Pensilvania con Ricardo (Rodríguez), el ex gerente de Alberto Del Río. Tremenda persona es, siempre he pensado muy bien de él también. He tenido cosas realmente afortunadas en las que, estás pensando en todas estas cosas, me presiono mucho antes de cada espectáculo, y obtengo diferentes partes de nervios por diferentes razones.

“Ha pasado un tiempo y, en mi cabeza, la gente tiene ciertas esperanzas. No es que esté apuntando a eso, pero definitivamente quieres responder a ciertas expectativas y ser entretenido y superar lo que esperan que van a ver. Trabajas más inteligentemente, no más duro. Todavía trabajé duro, así lo siento. Recibí un súplex alemán bastante loco que ha estado dando vueltas. Todos en el combate estaban a punto. Fue un combatae loco y caótico. Fue genial, muy divertido, nadie está muerto“.

“Era la primera vez que me reunía y trabajaba con Joey Janela también. Soy fan suyo, me gusta su trabajo. Está haciendo algo diferente. Es ruidoso de una manera diferente. Ciertamente ha mejorado su físico hasta donde estaba cuando estaba en esos programas de Dynamite. Felicitaciones a cualquiera de los luchadores que actuaron durante esos segmentos de televisión cuando no había fanáticos en el edificio”.