El acuerdo de AEW TV y una fiesta en Beverly Hills

Poco a poco, en los últimos cuatro años, desde su nacimiento en 2019, AEW se ha ido construyendo como una de las compañías más grandes de la lucha libre profesional. A través de un gran elenco con muchos de los mejores luchadores y luchadoras del mundo, el éxito de sus programas semanales, en especial Dynamite, los importantes pay-per-views donde siempre descargan todo lo que tienen… Los motivos son muchos. Otro de ellos, el que nos ocupa ahora, es el acuerdo televisivo que lograron con dos cadenas relevantes como TBS y TNT. También fuera de las pantallas están evolucionando, como vimos el fin de semana en el segundo House Rules. Y además están preparando un nuevo programa, Collision, que se emitirá los sábados.

> La primera oferta televisiva de AEW

Nos vamos ahora hasta los inicios de la empresa para descubrir cómo recibieron la primera oferta televisiva. En una reciente entrevista en The Maggie & Perloff Show, en la misma en que daba a conocer que estuvo interesado en comprar la WWE, Tony Khan cuenta que fue durante una fiesta en Beverly Hills cuando un amigo le realizó una humilde propuesta. ¿Qué hubiera sido de All Elite de no haber ido su presidente a aquella celebración? Seguramente no hubiera cambiado mucho pero todo es aprovechar la oportunidad cuando surge.

“Esto comenzó cuando estaba en una fiesta en Beverly Hills y estaba visitando a un amigo que resultó ser el presidente de TBS y TNT en ese momento. Esencialmente, me dio un contrato de puesta en marcha y no pagó muy bien, pero nos dio la oportunidad de poner un pie en la puerta y comenzar lo que se ha convertido en la verdadera marca desafiante en la lucha libre profesional en todo el mundo”.

