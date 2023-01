Para Ric Flair, su hija Charlotte es la mejor del negocio

En el último Friday Night SmackDown del 2022, Charlotte Flair se coronó como la nueva Campeona SmackDown, cuando reapareció de manera sorpresiva para confrontar a Ronda Rousey, a quien la retó a un combate titular, justo después de haberlo defendido con éxito ante Raquel Rodríguez. La Reina suma así el título número 14 en su palmarés y puede convertirse en poco tiempo en el símil de su padre Ric Flair, quien tiene todavía el histórico récord de 16 campeonatos mundiales.

► Ric Flair expresó muchos elogios hacia su hija Charlotte

Después de haber regresado recientemente a la WWE, Charlotte Flair vuelve a ser el centro de atención una vez más. Su padre Ric Flair se mostró sorprendido por esta situación, a tal punto que no la vio en vivo a pesar de haber estado tras bastidores en la sede del programa; sin embargo, eso no impidió que durante una entrevista reciente en el podcast WWE After The Bell con Corey Graves, el dos veces miembro del Salón de la Fama WWE declaró audazmente que su hija es la mejor trabajadora en el ring en la actualidad.

“Voy a decir esto tan audazmente como pueda. Creo que la mejor trabajadora en el negocio en este momento es mi hija. Hay un gran caso para eso. Mide 1 metro 80 centímetros y pesa 68 kilogramos. ¿Tiene eso sentido? Ella hace ese moonsault espectacular. Quiero decir, ella lo estudia. Lo ha estudiado donde entiende que un buen puñetazo o una buena patada se ven mejor que 10, Ella viste la pieza. Ella solo quiere ser la mejor”.

Sin duda, hasta el día de hoy muchos critican a Charlotte Flair por el hecho de llevar el apellido de una leyenda de la lucha libre, pero ciertamente ha demostrado -y no solo por sus títulos- que es una luchadora muy competente que ha buscado desmarcarse de la figura de su padre, y evidentemente los elogios vienen no solo de él.