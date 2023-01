Quizá no sea ejemplo en muchas cosas pero a la hora de cómo triunfar en la lucha libre profesional, Ric Flair es una inmejorable fuente de consejos. ¿Quién hay más grande en la historia de los encordados? Eso también depende de los gustos de cada uno pero sin duda es uno de los luchadores más importantes de todos los tiempos. Y si bien su época (épocas, mejor dicho) no son iguales que la actual, todos los jóvenes guerreros de la actualidad se verían beneficiados de que el “Nature Boy” los aconsejara en sus carreras.

► Ric Flair ya no ofrece consejo

Dicho esto, el dos veces miembro del Salón de la Fama de la WWE ya no está dispuesto a ello, como explica en su reciente aparición en el podcast Hall of Fame.

“He aprendido mi lección. No hace ningún bien. Cuando la gente me dice: ‘Es un imbécil, no ayudará a nadie’. Todos a los que he dado consejos me han preguntado, y la gente ha sido muy educada y me lo han preguntado 100 veces, especialmente cuando viajaba con Ashley [Charlotte Flair], los jóvenes.

“Toman mi opinión, que sé de lo que hablo, y luego se suben al auto o suben la rampa y miran y ven lo que dijeron las marcas al respecto o hablan con otro tipo que tiene mucha experiencia y van con eso. Dios no quiera que sepa algo. Podría criticar esos combates que están teniendo en este momento, pero no vale la pena hacerlo, número uno. Número dos, mi hija trabaja allí y no voy a decir nada más que cosas positivas”.

¿Qué opináis de la carrera de Ric Flair en la lucha libre profesional?