Para MJF, la navidad está «sobrevalorada»

Todo en AEW hoy en día gira en torno al actual campeón mundial de peso completo, MJF, quien no pierde tiempo para atacar a quien desee: fanáticos, compañeros, rivales, y hasta a los veteranos, quienes le «importan una mier**» según sus propias palabras. The Salt of the Earth se jacta de su supremacía desde que derrotó a Jon Moxley en Full Gear en noviembre de 2022 para ganar el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW.

► MJF y Ricky Starks tuvieron un intercambio en vísperas de navidad

Navidad es un momento para compartir en familia, y las personas tienen distintas formas celebrarlo, aunque a otras puede resultarle indiferente esta fecha. El Campeón Mundial de Peso Completo AEW aprovechó el día de nochebuena para expresarse al respecto en su cuenta de Twitter, calificando de sobrevalorada a la Navidad, al igual que a su potencial siguiente retador: Bryan Danielson.

Christmas is almost as overrated as Bryan Danielson. — Maxwell Jacob Friedman™️ (@The_MJF) December 24, 2022

“La Navidad está casi tan sobrevalorada como Bryan Danielson”.

MJF recientemente hizo su primera defensa exitosa del título contra Ricky Starks en AEW Winter is Coming 2022, y Bryan Danielson podría ser su siguiente retador, ya que fue el hombre que lo encaró luego de su combate contra el ex Campeón FTW.

Precisamente, el propio Ricky Starks reaccionó ante la publicación de MJF, mandándolo a callar; el Campeón Mundial AEW tampoco se quiso quedar atrás y respondió —a su manera— a quien fuera su último retador por la misma vía.

Dude I hate Jericho and he bodied you on the mic this week. Only person more overrated than danielson is you. — Maxwell Jacob Friedman™️ (@The_MJF) December 24, 2022