«Me importan una mi*rda los veteranos. Ojalá se pudriesen todos en el infierno y murieran ya. Que se j*dan, y que se j*dan los fans a los que todavía les gustan. Desde que entré al negocio he dicho una cosa: el talento está por encima de la permanencia. Creo en ello de todo corazón, y si estos perros viejos no quieren creer, yo mismo los sacaré de su miseria. Solo ven por el campeón, y lo haré». Así como recientemente atacaba a los veteranos de la lucha libre, MJF hacía lo propio luego con los fanáticos de All Elite Wrestling.

► MJF, contra los fans de AEW

Also this is exclusively for AEW fans. The worst fans in all of pro sports tbh. — Maxwell Jacob Friedman™️ (@The_MJF) December 24, 2022

— Los atletas profesionales hablan de jugadores de otros equipos y empresas en su deporte. Los fanáticos olvidaron que una vez no estaba mal visto que los luchadores hablaran sobre atletas en diferentes compañías. Te lavaron el cerebro si crees que es ‘grosero’ hablar positivamente de las personas en tu profesión.

— Además, esto es exclusivo para los fanáticos de AEW. Los peores fanáticos en todos los deportes profesionales, por cierto.

El problema de este tipo de comentarios es que se mete a todos los fanáticos en un mismo saco cuando realmente los idiotas son solo una parte pequeña de ellos, aunque sí es cierto que son los que más gritan y los que más llaman la atención. No por buenas razones, eso sí. Y muchos están empeñados en que existe una guerra entre WWE y AEW, por ejemplo, lo cual no es cierto. Sí que son competencia, pero en ambas compañías tienen muchos amigos en la otra y como siempre han dicho, lo único que quieren es que les vaya bien a todos.