Sin ninguna intención de entrar nuevamente en polémica, es un momento interesante para acordarnos de que uno de los problemas que CM Punk tuvo con Adam Page es que no le gustó que este no diera importancia a lo que luchadores veteranos pudieran ofrecerle. Esto dijo en la controvertida conferencia de medios tras All Out 2022 hablando de que en All Elite Wrestling tienen a luchadores históricos trabajando tanto delante como detrás de cámaras como Mark Henry, Jerry Lynn, Jake «The Snake» Roberts…:

«Toda la sabiduría y brillantez no vale de nada si tenemos a un idiota cabeza hueca [«Hangman»] que nunca ha hecho nada en el negocio haciendo entrevistas y diciendo que no acepta consejos. ¿Quién diablos te crees que eres? Eso es estúpido. (…) Te reto a que se lo digas en la cara a Terry Funk: ‘No necesito escucharte, Mr. Funk, sé lo que estoy haciendo’. Madura de una maldita vez».

► MJF, contra los veteranos

No es exactamente lo mismo pero vamos a intentar que el «Best in the World» no escuche o lea en Súper Luchas lo que acaba de decir MJF sobre esos mismos veteranos en Muscle & Fitness. No hizo referencia a ninguno así que entendemos que habla tanto de ellos como de todos los demás en el gran mundo de la lucha libre profesional. Aunque hay que apuntar que esto quizá no tenga tanto que ver con nombres como los mencionados sino más bien con luchadores también veteranos como Bryan Danielson.

«Me importan una mi*rda los veteranos. Ojalá se pudriesen todos en el infierno y murieran ya. Que se j*dan, y que se j*dan los fans a los que todavía les gustan. Desde que entré al negocio he dicho una cosa: el talento está por encima de la permanencia. Creo en ello de todo corazón, y si estos perros viejos no quieren creer, yo mismo los sacaré de su miseria. Solo ven por el campeón, y lo haré».

¿Qué os parecen las palabras de MJF?