El debut de Sasha Banks en AEW: Aumentan los rumores

Desde hace algunas semanas, han comenzado a surgir rumores sobre el debut de Mercedes Varnado —antes conocida como Sasha Banks— en AEW, y estos se incrementaron debido a que Saraya dijo que en el Dynamite del 11 de enero de 2023 en Los Angeles tendrá una compañera sorpresa.

Se espera que ese Dynamite sea muy fuerte, pues tendrá también la séptima lucha de la serie entre el Death Triangle y The Elite por el Campeonato Mundial de Tríos AEW. Allí se definirá realmente quién se quedará con las correas.

► Mercedes Varnado (Sasha Banks) llegaría a AEW ayudando a Saraya (Paige)

Regresando a Banks —quien ha dado mucho de qué hablar desde que el pasado 16 de mayo decidió abandonar junto con Naomi la arena, tan solo horas antes de luchar en Raw—, se ha podido saber que sería ella la compañera misteriosa antes mencionada de Saraya.

Y este la inglesa anunció en el Dynamite del 7 de diciembre, que iba a tener su segundo combate en AEW junto a una compañera misteriosa, en contra de Britt Baker y la Campeona Mundial AEW, Jamie Hayter, en la segunda semana de enero del nuevo año.

Ahora, en la más reciente edición del Wrestling Observer Newsletter, Dave Meltzer analiza la situación y escribe que si no fuera a ser Banks la luchadora misteriosa, AEW ya habría filtrado el nombre a la prensa, pues los fanáticos se enojarían y terminarían decepcionados si no es ella. Este fue su análisis:

«Saraya habló de su compañera misteriosa. No dio ninguna pista de quién será. Si no es Sasha Banks, necesitan de alguna manera filtrar quién será, porque la gente terminará decepcionada, a pesar de que AEW no ha hecho nada para hacer pensar que es ella.

«Muchos fanáticos están a la expectativa para el show de Los Ángeles, como consecuencia de la historia de su posible debut en New Japan Pro Wrestling a inicios de enero de 2023. Con respecto a si Sasha Banks estará debutando en AEW, en este momento, es un secreto bien guardado.

«No hay indicios de que vaya a debutar, pero, obviamente, si fuera a debutar, podría mantenerse en secreto para casi todas las personas de la empresa. Además, si fuera a debutar, creo que impulsarían más el combate de Los Ángeles en las próximas semanas, porque no se ha hecho casi que ninguna mención de este combate en televisión».

El Dynamite en donde se podría dar el debut de Saraya en AEW es el 11 de enero de 2023 desde el KIA Forum en Inglewood, Los Ángeles, California. Inmediatamente después de este show, se grabará el AEW Rampage del 13 de enero.