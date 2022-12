Actualización de la lesión de Ricochet

En la más reciente edición de SmackDown, el show cerró con un tremendo combate entre Ricochet y Braun Strowman y Ludwig Kaiser y Giovanni Vinci. Se enfrentaron en un Miracle on the 34th Street Fight, y el combate fue mucho mejor de lo que se espera de una pelea callejera en años anteriores. Los primeros, salieron vencedores.

Hubo mucha intensidad, buen ritmo y golpes bastante fuertes, tanto de movidas normales de un combate de lucha libre, como con objetos extraños. De hecho, resultaron dos lesionados. Uno fue Kaiser, quien tras ser arrojado contra una pila de regalos y de arbolitos de Navidad, resultó sangrando de un ojo.

► Ricochet resultó herido de la cabeza en el más reciente SmackDown

Y el segundo fue Ricochet, quien resultó sangrando de su cabeza luego de que Kaiser le diera un fuerte silletazo para evitar que se arrojara sobre Vinci, utilizando la tercera cuerda como trampolín, tal cual se aprecia en el siguiente video:

Ricochet suffered a head injury after Ludwig Kaiser hit him with a chair on #SmackDown pic.twitter.com/yqhriLBocP — TheSpotlightNews.com (@TheSpotlight___) December 24, 2022

Ante esta actualización, Ricochet brindó una actualización a sus fanáticos en donde dijo que estaba bien de salud, pero a haber tenido que recibir seis puntadas en la cabeza para detener la hemorragia. Por fortuna, no sufrió alguna conmoción cerebral, ni mayor daño.

Everyone I’m okay! I will update you in the morning…thank for the love 🙏🏽 — Ricochet (@KingRicochet) December 24, 2022

«Todo el mundo: ¡Estoy bien! Les estaré actualizando en la mañana… Gracias por el amor».

6 stitches in my stocking and a lump…least it’s not coal. #SmackDown pic.twitter.com/mPXaXyWAQX — Ricochet (@KingRicochet) December 24, 2022

«Seis puntadas en mi cabeza y un bulto… Al menos, no me dieron carbón de Navidad».

Varios amigos de Ricochet mostraron su preocupación, pero el luchador aéreo les dejó saber que estaba bastante bien luego de lo sucedido:

Haha all good man — Ricochet (@KingRicochet) December 24, 2022

— ¡Dios santo! Feliz de que estés bien, amigo.

— Jajajaja, estoy muy bien, hombre.

I’m good brother. — Ricochet (@KingRicochet) December 24, 2022

Otro momento del que se habló mucho fue cuando Ricochet tomó un muérdago y besó a su novia, la presentadora Samantha Irvin: