AJ Styles es uno de los mejores luchadores que jamás haya pisado un ring de la compañía de Vince McMahon, sin embargo, para el dueño de WWE, AJ Styles no era más que otro de los tantos hombres que tiene en su elenco. O al menos así lo veía en un principio, según reveló AJ Styles a Corey Graves en una reciente entrevista para After The Bell. Ambos tuvieron una charla tras su primera lucha en el elenco estelar que dejaría atónito a cualquiera.

► ¿Fue acaso una prueba de fuego de Vince McMahon a AJ Styles?

"Cuando tuve mi primera lucha en SmackDown, creo que fue contra Curtis Axel, regresé a Backstage y Vince estaba con otros cuantos chicos junto a él. Me llevó a un lado ahí tras bambalinas y me dijo: 'Tengo chicos que pueden hacer lo que tú haces. Tengo muchachos que pueden hacer eso. Tengo tipos que pueden hacer lo que tú hiciste allá afuera. Lo que yo necesito... yo necesito este pitbull. ¡Eso es lo que yo necesito!'

"Ahí mismo dije: '¡Oh, yo conozco a ese tipo! Estaba tratando de actuar como lo que siempre pensé que se suponía que un técnico tenía que ser en WWE. Cuando me dijo eso, fue como: 'Está bien, puedo ser este tipo que solamente quiere hacer que la gente se vuelva loca y comérsela viva'".

Con estas palabras, este recordado segmento de SmackDown, parece haber sido una recreación de ese momento, más de dos años después de esa charla, en donde McMahon le pide a Styles sacar el monstruo de corazón negro que lleva dentro:

Aunque al principio le costó un poco, sin embargo, antes de un segmento con The Miz para su Miz TV, tras bambalina le dijeron que realmente tenía que salir allá afuera y ser un pitbull rabioso. Así las cosas, Styles salió con una intensidad nunca antes vista en él y eso le gustó a Vince McMahon, por lo que él cree que eso cambió todo para él en WWE.