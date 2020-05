Aunque unió fuerzas con la Campeona NXT, Charlotte Flair, para derrotar a Io Shirai y Rhea Ripley, Chelsea Green salió enojada del combate de anoche en WWE NXT y el que pagó los platos rotos fue nada más y nada menos que Robert Stone, sí, el hombre que intentó fichar a una gran cantidad de estrellas para su agencia de manejo de Superestrellas WWE, Robert Stone Brand, quien resultó despedido como manejador de Chelsea Green.

A post shared by Robert Strauss (@robertstonewwe) on May 27, 2020 at 6:19pm PDT

La unión con Chelsea Green se dio en los primeros días de enero, y realmente empezó mal, dado que Vince McMahon tuvo bastante indecisión respecto a este movimiento, y finalmente decidió que Green y Stone fueran dupla en NXT. La otra opción era que Green continuara en el elenco estelar como ya lo venía haciendo semana sí y semana no durante diciembre de 2019.

A post shared by ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀CHELSEA GREEN (@chelseaagreen) on May 27, 2020 at 7:12pm PDT

"Descansa en paz".

I’m gonna be ok. Everything is going to be ok. It is. It really is. https://t.co/LvOOqMbpz9