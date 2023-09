Otro gran nombre en WWE culminará su contrato en el 2024

No hace mucho tiempo, el nombre de Drew McIntyre sonaba con fuerza debido a que todavía no ha renovado su contrato con WWE y este vence a inicios del 2024. Situación similar sucede con Sheamus, quien tampoco ha renovado, dejando abierta la posibilidad de que uno o ambos se conviertan en agentes libres, si es que no hay acuerdo entre las partes. Si a esto le sumamos la «urgencia» en torno a la situación de Edge, cuyo contrato ya expiró y se desconoce si renovará con la compañía.

► Contrato de Becky Lynch también expira en el 2024

Sean Ross Sapp señaló vía Fightful Select que el contrato de Becky Lynch también finalizará en 2024, junto con Drew McIntyre y Sheamus. No obstante, agregó que muchas cosas pueden extender los acuerdos en la lucha libre profesional, como las lesiones, por lo que es difícil determinar un período de tiempo exacto.

«Sheamus actualmente tiene un contrato con la WWE que expira en 2024. Este es el caso de numerosas estrellas, incluidas Becky Lynch y Drew McIntyre. Fuentes de la WWE nos dijeron que se cree que su acuerdo finaliza en el primer trimestre o la primera mitad de 2024, aunque ese período no está confirmado. Los acuerdos de lucha libre profesional tienen muchas salvedades que podrían ampliar eso.»

“WWE contrató a una tonelada de luchadores con nuevos acuerdos de cinco años en 2019, pero incluso varios que se negociaron después de ese período también finalizarán en 2024 o a fines de 2024”.

Recordemos que en el 2019 WWE quería darles a sus mejores Superestrellas grandes ofertas, en un momento en que AEW estaba comenzando, aunque algunos de ellos no se respetaron en el más de centenar de despidos que la compañía realizó entre el 2020 y 2021. Ahora, esos contratos expirarán en unos meses.

Además del contrato de los ya mencionados, recordemos que Kevin Owens también mencionó que solo le queda un año y medio de contrato y que no sabe lo que le depara el futuro, por lo que el 2024 pinta ser un año muy interesante.