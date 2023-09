WWE rompe con Panini por incumplimiento de contrato

Panini y WWE anunciaron un acuerdo de varios años que convertirá a Panini en el socio exclusivo de tarjetas y calcomanías coleccionables de WWE, informábamos en SUPERLUCHAS en 2021. Añadiendo: El acuerdo histórico comenzará en el primer trimestre de 2022 e incluirá múltiples productos de tarjetas coleccionables y una colección de álbumes durante el primer año. Y además: Los dos primeros lanzamientos de productos – tarjetas coleccionables WWE Prizm 2022 y un WWE Sticker Album – coincidirán con la preparación en torno a WrestleMania, el mayor evento anual de la WWE, que tendrá lugar el 2 y 3 de abril en el AT&T Stadium de Dallas.

Casi dos años después, las dos compañías han roto su colaboración, según da a conocer el reportero de Sports Business Darren Rovell:

JUST IN: Two weeks ago, the WWE terminated Panini for breach of contract with 2+ years left.

The WWE says Panini, which is still selling product, is now in violation and will seek an injunction.

Fanatics, which had deal starting in ‘26, is expected to get rights immediately.

— Darren Rovell (@darrenrovell) September 20, 2023