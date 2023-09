Eddie Kingston venció a Claudio Castagnoli en AEW Grand Slam 2023 para ganar el Campeonato Mundial ROH; también es el Campeón de Peso Abierto STRONG NJPW. Después del programa especial de Dynamite de esta pasada noche, The Mad King pronunció sus primeras palabras como nuevo doble monarca.

► Eddie Kingston, nuevo Campeón Mundial ROH

«Estoy sufriendo. Esa etapa es dolorosa. Claudio causa dolor cada vez que te golpea. No me gusta como ser humano. Pero le estreché la mano porque, seamos sinceros, fue un gran Campeón de Ring of Honor, y siempre he dicho que es un gran luchador. Simplemente no me cae bien como persona, y eso no va a cambiar. Pero definitivamente puedo mostrarle que he crecido. He madurado. En el pasado, no le habría estrechado la mano. Le habría escupido en la cara y luego me habría jactado. Pero hermano, he crecido. Le daré su merecido y respeto. Estoy orgulloso, estoy feliz. Cuando vuelva al hotel, no estaré orgulloso y feliz porque ahora sé que tengo que defender los dos campeonatos.

«Será difícil, pero me gusta. Sin lucha, no hay progreso. Me siento extraño si no hay desafío. Pero esto está dedicado a Xavier, el segundo Campeón Mundial de Ring of Honor. Descansa en paz, amigo. Gracias por todo lo que has hecho por este negocio. Gracias por ser amable conmigo en el vestuario. Pero esto es para ti, amigo. Esto es para ti porque la gente debería recordar quién eres. X marca el lugar, amigo. Te quiero, X. Descansa en paz. Estoy bien, amigo. Solo quiero ir a ver a mis padres. ¿Estamos bien? Nuevo trabajo en este lugar».

Indudablemente, Eddie Kingston está en el mejor momento de su carrera. Pero precisamente ahora es cuando más complicado lo va a tener. Veremos qué sigue para él con los dos títulos.