MJF retuvo el Campeonato de AEW ante Samoa Joe

El evento Grand Slam 2023 de AEW presentó varios combates interesantes, entre ellos la lucha por el Campeonato AEW, donde MJF se enfrentó a Samoa Joe, quien se convirtió en el ganador de un torneo eliminatorio para obtener la oportunidad de retar al campeón.

Las disputas entre estos dos luchadores tienen una historia previa, y su último enfrentamiento tuvo lugar hace unas semanas cuando se cruzaron en el pasillo del ring. Joe faltó al respeto a MJF empujándolo, lo que desencadenó una pelea.

Posteriormente, el Campeón de TV de ROH aseguró que participaría en el torneo para buscar la oportunidad de enfrentar al campeón en Grand Slam, y cumplió su palabra.

Así fue como ambos gladiadores se enfrentaron en una lucha por el título máximo de AEW, donde MJF tuvo que lidiar con una lesión en el cuello, situación que Joe aprovechó al máximo.

A pesar de que MJF se lanzó con todo desde el principio, la fuerza y rudeza de Joe lograron que el retador tomara el control. Aunque el Campeón buscó una reacción, las cosas no le funcionaron nada bien.

Samoa mantuvo el control del encuentro durante gran parte del mismo, gracias a su fuerza y golpes, logrando mantener a raya a MJF, quien batalló demasiado para poder reaccionar, ya que cada vez que lo intentaba era repelido.

Pero cuando Joe le arrancó la camiseta, finalmente MJF respondió con golpes contra el esquinero, diezmando a su rival. Sin embargo, el dolor en el cuello se hizo presente, lo que le dio un respiro a Joe, quien pudo reaccionar con un ataque en el filo del ring.

